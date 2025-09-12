ciel clair11°
Accident

Trois personnes blessées à un abribus à Olten

Trois personnes blessées à un abribus à Olten

Une voiture a percuté des personnes qui se trouvaient à un arrêt de bus. Plusieurs d'entre elles ont été blessées. On ignore encore si l'acte était intentionnel ou s'il s'agissait d'un accident.
12.09.2025, 23:11
Une voiture conduite par une automobiliste de 57 ans a percuté un abribus vendredi en fin d'après-midi sur la place de la gare à Olten (SO), blessant trois personnes dont une grièvement. Les circonstances de l'accident doivent encore être éclaircies. Apparemment, la conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule.

Une femme se tue au Tessin

Selon des informations de 20 Minutes, citant une femme sur les lieux: «La voiture roulait vite, elle a percuté deux bus, puis a continué à pleine vitesse.»

Les secouristes sont intervenus en force. L'accident a perturbé le trafic ferroviaire pendant une heure environ, a indiqué la police soleuroise. (ats/svp)

