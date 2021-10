Suisse

Vaud: des associations anti-racistes manifestent devant le Grand conseil



Affaire Tintin: «Ils minimisent l'existence du racisme en Suisse»

Plusieurs associations antiracistes ont manifesté mardi matin devant le Grand conseil vaudois pour s'indigner des propos tirés de «Tintin au Congo» tenus, il y a une semaine, par la présidente Laurence Cretegny.

À l'initiative de l'Association des étudiants afro-descendants de l'Université de Lausanne, cinq autres structures ont pris part mardi matin à une manifestation devant le Parlement vaudois. Les protestataires se disent insatisfaits des excuses de Laurence Cretegny, présidente PLR du Grand conseil, après ses propos équivoques en mimant l'accent africain tirés de «Tintin au Congo».

Ils estiment que la réponse et les excuses de l'élu restent problématiques. «Aucun contexte ne justifie la moquerie d’un groupe ethnique. S’appuyer sur une bande-dessinée critiquée et interdite à la vente dans plusieurs pays pour son racisme et sa déshumanisation des personnes noires n’est pas un argument recevable», ont-ils indiqué. Ils dénoncent un racisme ambiant et banalisé.

«Nous sommes choqués, mais aucunement surpris. Le racisme, le racisme anti-noir, le racisme institutionnel, le racisme systémique, le racisme ordinaire et leur nombreux autres masques et déclinaisons, beaucoup ne comprennent pas ces termes, leur ampleur, leur portée. Ils en minimisent la véracité, voire leur nient toute existence sur le sol helvétique», ont renchéri les manifestants.

«Ce sont nos jeunes qui subissent discrimination à l’emploi et au logement, qui perdent la vie sous les balles ou les étranglements de la police. C’est notre culture, qui est sans cesse rabaissée, caricaturée et moquée. Jusque dans l’enceinte d’un parlement»

«Nous entendons dire que nos revendications sont excessives... C’est le laxisme de la société face au racisme qui est excessif. Ce sont les dizaines de milliers d’afro-descendants qui vivent dans ce pays qui ont été insultés», ont soutenu les associations devant quelques parlementaires qui se sont arrêtés brièvement avant le début de la séance du Grand Conseil.

Débattre du racisme

Selon les manifestants, l'heure du grand débat sur le racisme a sonné. «Ce débat, cela fait trop d’années qu’il nous est refusé, qu’il nous est nié, sous prétexte que les faits que nous pointons du doigt n’existent qu’ailleurs. Aujourd’hui, nous disons stop. Ce problème existe ici, chez nous, dans nos rues, dans nos institutions. Et il est grand temps d’y trouver des solutions», ont-ils conclu.

Une manif dans la manif La manifestation s'est déroulée devant une quarantaine de personnes dont des membres de l'association Solidarité- Handicap mental, qui réclament des droits citoyens égaux pour l'ensemble de la population. Une motion sera débattue ce mardi pour «mettre un terme aux discriminations en matière de droits politiques contre les personnes atteintes de troubles psychiques ou de déficience mentale». Présent devant le Parlement avec une pancarte Flavien Mattenberger, un habitant du Mont-sur-Lausanne âgé de 29 ans, fait partie des citoyens avec handicap qui réclament «les mêmes droits que les personnes valides».

Pas de réaction

Si quelques députés ont échangé avec les manifestants, Laurence Cretegny a brillé par son absence. La séance du Grand Conseil devait commencer à 9h30. Soit trente minutes avant la manifestation devant les murs du Parlement. «Nous avions pourtant annoncé notre présence», a regretté Jean-David Pantet Tshibamba, vice-président de l'Association des Étudiants afro-descendants.

