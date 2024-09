Alexandre Jollien: «La plainte dont j'ai fait l'objet a été classée»

Alexandre Jollien. Keystone

La procédure pénale contre Alexandre Jollien, en France, pour agression et exhibition sexuelles a été classée sans suite en 2023, a annoncé le philosophe suisse.

La procédure pénale instruite en France à l'encontre d'Alexandre Jollien a été classée sans suite en 2023, a annoncé dimanche le philosophe valaisan sur les réseaux sociaux. Une plainte avait été déposée contre lui en France pour agression et exhibition sexuelles.

«Après un examen minutieux durant plusieurs mois, un classement sans suite a été prononcé, lequel a été notifié en octobre 2023», a confirmé dimanche l'avocat d'Alexandre Jollien, Loïc Parein, dans un communiqué.

La presse s'était faite l'écho en 2022 d'une plainte pénale déposée un an plus tôt en France contre son client pour des faits remontant à 2015. «Mon client a toujours contesté fermement les accusations portées contre lui», écrit l'avocat. Dans le cadre de l'enquête, «Alexandre Jollien a donné suite aux convocations qui lui ont été adressées et a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées», indique son avocat qui précise:

«Cette issue marque la fin de soupçons préjudiciables pour Alexandre Jollien, mais également pour ses proches, dont les conséquences se sont injustement étendues au-delà du contexte judiciaire.»

Sur son compte Facebook, Alexandre Jollien revient sur l'enquête de police et les interrogatoires conduits sur plusieurs mois. «La plainte dont j'ai fait l'objet a été classée sans suite en 2023, a annoncé le philosophe dimanche. Sans suite mais non sans ravages, sans blessures. Zéro soulagement à ce verdict froidement juridique mais un paquet de souffrances de toutes parts», écrit-il. Il explique aussi ne pas vouloir s'exprimer dans les médias.

L'auteur évoque comment même les éditeurs n'avaient plus de «place éditoriale» pour lui. Mais il remercie les soutiens inattendus qui l'ont aidé «à poursuivre l'étape».

Dans son post, l'écrivain ajoute qu'il s'agit désormais «de se retaper physiquement, spirituellement, socialement». Un classement sans suite n'a rien de triomphal et personne ne détient le monopole de la souffrance, conclut-il.

Ancien stagiaire

Selon un courriel du parquet de Paris à l'avocat d'Alexandre Jollien évoqué par la RTS, la procédure a été classée au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. La plainte provenait d'un ancien stagiaire de la maison d'édition du philosophe.

A l'occasion du dépôt jeudi dernier de l'initiative pour l'inclusion, l'écrivain, lui-même handicapé par une infirmité motrice cérébrale, a été confronté à des questions sur cette affaire. C'est la raison pour laquelle il a voulu rendre publique la décision de la justice française, toujours selon la RTS.

Alexandre Jollien est l'auteur d'ouvrages à succès comme L'éloge de la faiblesse (Cerf, 1999) ou Le philosophe nu (Seuil, 2010). Il était en 2021 à l'affiche du film Presque, au côté de son ami l'acteur et réalisateur Bernard Campan. (jah/ats)