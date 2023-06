Alain Berset s'en va à la fin de l'année. Keystone

Berset annonce sa démission

Alain Berset a donné une conférence de presse surprise. Il ne se représentera pas à sa propre réélection la fin de cette année 2023.

«J'ai 51 ans aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé rester autant longtemps dans un job», a dit le conseiller fédéral socialiste, ce 21 juin, devant la presse. Cette dernière était invitée à une conférence de presse surprise par le président de la Confédération. Et l'annonce tombe: après 11 ans au pouvoir, Alain Berset ne se représentera pas à sa réélection à la fin de l'année.

La période du Covid aura été intense pour le ministre le plus célèbre de Suisse et aussi l'un des plus appréciés des Helvètes. Il l'évoque a plusieurs reprises ce mercredi midi.

«Les trois années Covid ont été un marqueur extrêmement important. Il y a eu des moments très difficiles et toujours la volonté et la recherche, avec le Conseil fédéral, le chemin le plus stable pour sortir le pays de cette situation.»

Il fait son bilan

Le ministre a profité de dresser un bilan de son parcours politique de ministre de la Santé, mais aussi de la Culture. Il a souligné la «stabilité du département de l'Intérieur» qu'il aura dirigé pendant toute la durée de son mandat au Conseil fédéral. «Nous avons atteint de nombreux objectifs».

«C'est un engagement de chaque instant durant les douze dernières années. Pour moi, cela fait 20 ans dans la Berne fédérale, puisque j'étais au Conseil des Etats avant d'être au Conseil fédéral.»

«J'ai le sentiment d'avoir accompli ce qui est possible. J'ai tout donné», a poursuivi le président de la Confédération. Après 29 votations, il est temps de passer à autre chose.



Il ne faut jamais sous-estimer les temps institutionnels, selon Alain Berset. La votation de dimanche dernier sur le Covid-19 clôt un cycle. Encore le Covid.​

Le ministre socialiste s'est, ensuite, prêté au jeu des questions-réponses avec les journalistes. L'occasion pour lui d'évoquer ce dont il est fier: «On pourrait donner une longue réponse», répond Berset a un confrère. Ce dont il est le plus fier, c'est son engagement en faveur de la démocratie suisse. Il a accompagné 29 votations. Et il pense avoir fait de son mieux. Il est également fier de la révision de l'AVS, la première en 30 ans. Il est également heureux que la franchise minimale n'ait pas augmenté pendant son mandat.

Sur les Covid-leaks, qui ont pollué la fin de son mandat, il évacue: «J'ai ici même dit que je dirais tout ce que je sais sur cette affaire, le reste, je le laisse à l'enquête parlementaire.»

Quant à savoir ce qu'il fera à l'avenir, il répond à un journaliste, sur le ton de la boutade:

«C'est la journée mondiale du yoga... Peut-être qu'il faut commencer le yoga?»

