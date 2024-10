La SSR c'est quoi?

La SSR est une entreprise médiatique publique indépendante, offrant un service multimédia aux différentes régions et langues du pays. Elle comprend cinq unités d’entreprise — RSI, RTR, RTS, SRF et SWI — ainsi qu’une direction basée à Berne, et possède deux filiales: Swiss TXT et Telvetia. Avec 7194 employés, un chiffre d'affaires annuel de 1,54 milliard de francs, 17 stations de radio, 7 chaînes de télévision, des sites web et des services de télétexte, la SSR est la plus grande société de médias électroniques en Suisse.