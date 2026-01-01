assez dégagé-1°
Voici combien de personnes Nez Rouge a ramenées à Nouvel An

Les b
Les bénévoles de Nez Rouge oeuvrent chaque année durant les fêtes.Keystone

L'association de bénévoles a reconduit moins de personnes durant la Saint-Sylvestre en Suisse.
01.01.2026, 15:3601.01.2026, 15:37

Les bénévoles de Nez Rouge ont ramené 4700 personnes à bon port dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Le nombre de transports a reculé par rapport à l'année dernière.

«Cette année encore, les chiffres confirment le changement d’habitude amorcé depuis la crise sanitaire. Et oui, il y a moins d’appels à Nez Rouge durant les fêtes de fin d’année», écrit l'organisme jeudi dans un communiqué.

Au total, l'organisation a effectué 7986 transports durant la période des fêtes de fin d'année, soit 6% de moins que l'an dernier. Elle a ramené un peu moins de 16 000 personnes. Un quart du total a été réalisé durant la nuit du Nouvel An. En 2019, Nez Rouge avait totalisé plus de 35 000 personnes transportées.

Initiée au Québec, l'opération Nez Rouge a débuté en 1990 en Suisse, dans le canton du Jura. Elle permet à un conducteur qui ne se sent plus en état de prendre le volant de se faire reconduire gratuitement à son domicile dans son propre véhicule. Cette action vise la prévention et la sensibilisation pour réduire le nombre d'accidents de la route. (ats)

L’article