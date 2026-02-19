Un audit externe est en cours à l'aéroport de Sion. Image: KEYSTONE

La tension règne à l'aéroport de Sion

Des témoignages font état d'un «climat délétère» et d'une «gouvernance autoritaire» sur le tarmac sédunois. Un audit externe est en cours.

Un audit externe est mené actuellement sur l'aéroport de Sion, a révélé Rhône FM jeudi. Selon le média valaisan, les opérations de la base aérienne se déroulent depuis plusieurs mois dans un climat de tension. Les autorités ne font, quant à elles, pas de commentaire.

«Le président de Sion confirme qu'un audit externe est en cours et que M. Christophe Chollet est toujours directeur de l'aéroport de Sion», indique le service de communication de la Ville, revenant sur les informations de la radio locale. «Il n’apporte aucun autre commentaire».

Un projet de loi cantonale

Sur la base de témoignages récoltés dans une enquête menée en plusieurs volets, Rhône FM faisait état, en automne dernier, d'un «climat délétère» et d'une «gouvernance autoritaire» à l'Aéroport de Sion. Interrogées par le média, les autorités communales ne corroboraient pas.

Au niveau politique, cantonal cette fois, un projet de loi visant à créer une société de gestion et d'exploitation du site avait été transmis au Grand Conseil en décembre dernier par le Conseil d'Etat valaisan. Le sujet sera discuté lors de la prochaine session, qui se tient la semaine du 9 mars. (jzs/ats)