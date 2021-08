Suisse

La vente illégale d'alcool aux mineurs a grimpé durant la pandémie



Addiction Suisse a effectué 6040 achats-tests pour analyser la vente d'alcool aux mineurs en 2020. Dans près de 30% des cas, des boissons ont été remises illégalement à des jeunes.

Les ventes illégales d'alcool aux mineurs ont grimpé pendant la pandémie. C'est Addiction Suisse qui l'annonce ce mardi. Sur 6040 achats-tests réalisés dans l'ensemble de la Suisse en 2020, des boissons alcoolisées ont été remises à des mineurs dans plus de 29% des cas. C'est près de 9% de plus qu'en 2019.

Pourquoi cette augmentation?

Selon Addiction Suisse, deux raisons peuvent l'expliquer:

Le port du masque, qui rend l'estimation de l'âge encore plus difficile par les vendeurs.

L'accent mis, pandémie oblige, sur les mesures d'hygiène. Cela a bien souvent relégué la protection de la jeunesse à l'arrière-plan.

Filles moins contrôlées

L'an dernier, les filles qui effectuaient les achats par groupes de deux ont été contrôlées moins souvent que des paires de garçons. Lors d'achats en solo, les filles ont également obtenu plus souvent de l'alcool que les garçons.

Moins de vérifications

dans les fêtes

Les contrôles sont plus ou moins bien faits selon les lieux de vente.

Les stations-service affichent le meilleur résultat, avec 15% de ventes illégales «seulement»

de ventes illégales «seulement» Viennent ensuite les chaînes de magasins et les grands distributeurs avec 29%.

puis les restaurants et cafés avec 33,5%.

Le taux d'infractions est plus élevé dans les fêtes et manifestations ainsi que dans les bars, avec plus de 40%.

Contrôles moins nombreux

Ces différences reflètent également la fréquence des contrôles, pour laquelle on peut établir le même classement.

Mais globalement, les contrôles ont été moins nombreux l'année dernière. Le personnel de vente ou de service a procédé à un contrôle de l'âge dans 75% des cas à peine contre 81,7% en 2019. (ats/ASe)

Sur Internet, on ne protège pas les jeunes D'autres études ont établi que la protection de la jeunesse est pratiquement inexistante lors de ventes en ligne. De l'alcool a été vendu à des mineurs dans 95% des cas malgré les prescriptions en vigueur, révèle ainsi une étude de la Croix Bleue mandatée par l'Administration fédérale des douanes.

