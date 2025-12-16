en partie ensoleillé
14% d'infractions lors d'achats tests à Genève en 2025

Les contrôles de vente d'alcool révèlent des manquements à Genève

Une campagne d’achats tests menée en 2025 révèle que 14% des commerces genevois contrôlés ont vendu illégalement de l’alcool à des mineurs.
16.12.2025, 11:3716.12.2025, 11:37

La campagne d'achats tests menée en 2025 dans les commerces genevois pour vérifier le respect de l'interdiction de la vente d'alcool à des mineurs de moins de 16 ans fait apparaître 14% d'infractions. Sur 198 tentatives d'achat, 28 ventes illégales ont été constatées.

Pour la première fois, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (Scav) a assumé seul la responsabilité des contrôles et a ciblé les ventes d'alcools distillés, tels que la vodka ou le Martini, a indiqué, mardi, le Département de la santé et des mobilités (DSM). Les achats tests ont eu lieu dans des kiosques, épiceries de quartiers, tabacs et supermarchés en zones urbaines et périurbaines.

Acheter de la vodka pour les mineurs reste trop facile à Genève.
Acheter de la vodka pour les mineurs reste trop facile à Genève (image d'illustration).Image: Shutterstock

Les infractions concernent les petits commerces, mais aussi les supermarchés, «un type d'établissements jusque-là considéré comme peu exposé à ce risque», souligne le DSM. Les produits choisis et les zones n'ayant jamais été contrôlés, aucune récidive n'a été constatée. En 2023 et 2024, les contrôles portaient sur la vente d'alcools fermentés dans la restauration.

Sanctions financières

Un rapport d'inspection a été remis à chaque commerce en infraction, avec l'obligation de mettre à jour l'autocontrôle pour garantir le respect des exigences légales, de former le personnel et de mettre en place un système fiable de vérification de l'âge des clients. S'y ajoutent des sanctions financières, incluant amendes et frais de contrôle. Le montant de l'amende sera doublé en cas de récidive.

Les directives fédérales sur l'alcool en Suisse divisent le monde politique

Le Scav poursuivra ses actions de contrôle en 2026, en élargissant les vérifications à d'autres types de boissons alcooliques ou fermentées et à de nouveaux points de vente, précise le DSM. Il veillera également à ce que les obligations d'autocontrôle et de formation du personnel soient pleinement respectées dans tous les établissements autorisés à vendre de l’alcool. (jah/ats)

