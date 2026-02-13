La fondation Theodora va connaître un grand changement

Après 33 ans à diriger la fondation qui vient apporter des sourires aux enfants malades, les frères Poulie vont progressivement passer la main. La direction sera reprise par trois femmes.

Plus de «Suisse»

Après 33 ans d'activité, cet été, les fondateurs Jan et André Poulie vont transmettre la fondation Theodora à de nouvelles mains. C'est ce que rapport un communiqué de presse.

Basée à Hunzenschwil (AG), la fondation a pour objectif depuis sa création, en 1993, d’apporter quelques rires, de la joie et des moments de distraction aux enfants hospitalisés. Pour ce faire, la fondation organise et finance la visite d’artistes professionnels – les fameux « docteurs des rêves » – dans les hôpitaux et les institutions spécialisées.

Dès le 1ᵉʳ juin, une équipe de trois cadres internes prendra la direction de la fondation. Actuellement responsable du département Programmes, Patricia Bohle sera nommée directrice générale. Elle sera épaulée par Miriam Bass Costantini, directrice générale adjointe pour la mission et le développement, ainsi que par Verena Herger, directrice générale adjointe pour les ressources.

Pour assurer l’avenir de Theodora, les fondateurs ont donc opté pour une solution interne, indique le communiqué. La fondation mise sur la continuité et une direction qui connait, partage et incarne les valeurs et la mission de la fondation.

La suite est assurée

André Poulie est citée dans le communiqué:

« La fondation, créée en l’honneur de notre mère Theodora, a été au cœur de notre engagement pendant plus de 30 ans. Il est maintenant temps pour nous de transmettre la responsabilité opérationnelle. Nous le faisons avec une grande confiance en une équipe qui connaît la fondation de l’intérieur et poursuit notre mission avec conviction .»

Avec son frère, le fondateur accompagnera le processus de façon étroite. L’année 2026 est conçue comme une phase de transition :

«L’objectif est de transférer les responsabilités progressivement tout en garantissant stabilité et qualité»

Le 31 décembre, les frères remettront complètement leurs fonctions à la nouvelle direction, tout en restant liés à la fondation en tant que bénévoles actifs. Jan Poulie déclare:

« La fin de cette année marquera la conclusion d’une étape importante de notre parcours. Nous franchissons cette étape avec nostalgie, mais aussi avec une grande confiance dans l’avenir. Theodora est entre de très bonnes mains .»

La future directrice générale, Patricia Bohle, déclare à propos de son nouveau rôle:

«J’aborde cette nouvelle mission avec humilité, un grand sens des responsabilités et une profonde gratitude»

Pour les partenaires, hôpitaux et donateurs, les activités de la fondation restent inchangées : les docteurs et doctoresses des rêves poursuivent leurs visites dans toute la Suisse et offrent aux enfants de plus de 60 hôpitaux, institutions spécialisées et hospices pour enfants des moments précieux de joie et de réconfort.

Traduit de l'allemand par Joel Espi