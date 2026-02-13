La fondation Theodora va connaître un grand changement
Après 33 ans d'activité, cet été, les fondateurs Jan et André Poulie vont transmettre la fondation Theodora à de nouvelles mains. C'est ce que rapport un communiqué de presse.
Basée à Hunzenschwil (AG), la fondation a pour objectif depuis sa création, en 1993, d’apporter quelques rires, de la joie et des moments de distraction aux enfants hospitalisés. Pour ce faire, la fondation organise et finance la visite d’artistes professionnels – les fameux « docteurs des rêves » – dans les hôpitaux et les institutions spécialisées.
Dès le 1ᵉʳ juin, une équipe de trois cadres internes prendra la direction de la fondation. Actuellement responsable du département Programmes, Patricia Bohle sera nommée directrice générale. Elle sera épaulée par Miriam Bass Costantini, directrice générale adjointe pour la mission et le développement, ainsi que par Verena Herger, directrice générale adjointe pour les ressources.
Pour assurer l’avenir de Theodora, les fondateurs ont donc opté pour une solution interne, indique le communiqué. La fondation mise sur la continuité et une direction qui connait, partage et incarne les valeurs et la mission de la fondation.
La suite est assurée
André Poulie est citée dans le communiqué:
Avec son frère, le fondateur accompagnera le processus de façon étroite. L’année 2026 est conçue comme une phase de transition :
Le 31 décembre, les frères remettront complètement leurs fonctions à la nouvelle direction, tout en restant liés à la fondation en tant que bénévoles actifs. Jan Poulie déclare:
La future directrice générale, Patricia Bohle, déclare à propos de son nouveau rôle:
Pour les partenaires, hôpitaux et donateurs, les activités de la fondation restent inchangées : les docteurs et doctoresses des rêves poursuivent leurs visites dans toute la Suisse et offrent aux enfants de plus de 60 hôpitaux, institutions spécialisées et hospices pour enfants des moments précieux de joie et de réconfort.
Traduit de l'allemand par Joel Espi