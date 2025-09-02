Chez Aldi Suisse, le mot «chauve-souris» a semé la confusion sur des emballages d'ailes de poulet marinées (image d'illustration). Image: Imago / Unsplash, montage watson

Une étiquette «chauve-souris 800g» interpelle chez Aldi

Une étiquette chauve-souris sur un emballage de viande d'un Aldi suisse suscite la perplexité. Sur les réseaux sociaux, on spécule: qu’est-ce que le supermarché vend vraiment?

Les clients d’un magasin Aldi à Lugano, ont été surpris de découvrir dans le rayon frais un emballage portant l’inscription «Pipistrello 800g». En italien, ce mot signifie «chauve-souris».

La curieuse appellation du produit s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Plusieurs clients ont publié des photos de l’emballage, le plus souvent avec une pointe d’amusement, rapporte le portail d’information tio.ch. Grâce au film transparent, il était d’emblée évident qu’il ne s’agissait pas d’un animal sauvage exotique, mais de simple viande de poulet.

Aldi explique l’origine de l’erreur

Interrogé par tio.ch, Aldi Suisse a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de traduction commise par le fabricant. L’enseigne précise évidemment que le produit est exclusivement composé de viande de poulet. Elle dit comprendre la confusion suscitée et regrette profondément l’incident.

Selon l’entreprise, l’emballage provient directement du producteur, ce qui explique qu’elle n’ait eu aucune influence sur l’étiquetage d’origine.

Il existe d’ailleurs, dans certaines boucheries spécialisées, ce que l’on appelle le «steak chauve-souris». Il s’agit en réalité d’un morceau de viande de bœuf découpé dans la cuisse. Son nom vient uniquement de sa forme. Le «steak chauve-souris» n’a donc rien à voir avec de la viande de l'animal dont le nom s'inspire.

Aldi Suisse souligne avoir réagi immédiatement à l’erreur. Tant dans le prospectus en ligne que sur les étiquettes en magasin, la dénomination du produit a déjà été corrigée en «Chicken Wings». Le fabricant a également été informé de la situation afin d’éviter que ce genre d’incident ne se reproduise.