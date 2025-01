Le castor pourra bientôt être abattu en Suisse et ça indigne

Traduit et adapté par Noëline Flippe

«Personne ne peut simplement sortir son fusil, aller dehors et tirer sur des castors. Au contraire. Avec les nouvelles dispositions, il y a maintenant des règles claires pour éviter que ce soit le Far West»

Les ONG précisent que des centres de conseil pour réduire les dégâts existent. Les signataires demandent donc aux cantons de laisser agir le castor dans la mesure du possible.

«Les abattages non différenciés ne sont pas une solution et sont absolument inutiles! Le fait que la Confédération adopte des règlements étendus pour l'abattage des castors, mais oublie de définir le seuil de dommage requis par la loi, est incompréhensible, voire illégal.»

Les organisations de protection des animaux craignent qu'avec la nouvelle réglementation, l'animal soit abattu de manière arbitraire. C'est pourquoi plusieurs organisations ont lancé une pétition: «Pas de tirs inutiles de castors!» dans laquelle on peut lire:

«Ma femme et moi pensions qu'il s'agissait d'un gros chat»

Les défenseurs des animaux sont indignés. Des associations comme le WWF ou Pro Natura critiquent la Confédération, estimant que la nouvelle OChP n'est pas durable et surtout qu'elle est inutile: «Les territoires laissés vacants sont rapidement réoccupés» , affirme-t-on au WWF Suisse. Selon l'organisation, la prévention des conflits avec le castor est bien rodée, «sans que des mises à mort n'aient jamais été nécessaires».

Pour ces raisons, la Confédération précise, dès le 1ᵉʳ février, l'ordonnance sur la chasse (OChP) pour le castor. Désormais, un animal peut être abattu s'il cause des dommages importants ou met en danger l'homme.

L'animal peut causer des dommages à la végétation, et l'expansion du castor dans les petits cours d'eau peut entraîner des conflits avec les humains. Un problème majeur survient lorsque le castor creuse des routes ou des chemins, ou inonde des terres agricoles avec ses barrages.

Mais le castor ne fait pas partout des heureux. En effet, ce rongeur peut aussi causer des dégâts considérables. Il peut notamment être une épine dans le pied des propriétaires fonciers et forestiers.

Le castor est l'un des plus grands aménageurs de paysages du règne animal et contribue largement à la promotion de la biodiversité.

Le castor est l'un des plus grands aménageurs de paysages du règne animal et contribue largement à la promotion de la biodiversité. Image: KEYSTONE

A Marthalen, dans le canton de Zurich, par exemple, les effets positifs se ressentent: le castor y a tellement modifié le paysage que les libellules, les amphibiens, les poissons et les plantes aquatiques sont revenus.

Considéré comme l'un des plus grands aménageurs du paysage dans le règne animal, le castor contribue également de manière significative à la promotion de la biodiversité. En construisant des barrages, il peut créer de nouvelles structures terrestres et des habitats dynamiques.

La biodiversité en Suisse souffre, un tiers des espèces indigènes et la moitié des habitats naturels sont fortement menacés.

