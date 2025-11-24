En juillet, un piège photographique avait permis de repérer cinq louveteaux au Chöpfenberg. Image: Canton de Schwyz

Trois louveteaux ont été abattus dans ce canton

Les autorités schwyzoises annoncent avoir procédé à l'abattage de trois louveteaux de l'unique meute du canton dans le but de réduire les dommages au bétail et de minimiser les conflits.

L'unique meute de loups recensée dans le canton de Schwyz, celle du Chöpfenberg, a été réduite comme prévu. Les autorités avaient jusqu'à fin janvier pour abattre trois louveteaux.

L'objectif a été atteint dans le cadre de la régulation proactive des loups, indiquent lundi les autorités schwyzoises. Début septembre, le canton avait décidé l'abattage des deux tiers des jeunes loups, dans le but de réduire les dommages potentiels au bétail et de minimiser les conflits entre loups et agriculteurs.

L'OFEV avait approuvé la demande et donné un délai jusqu'au 31 janvier 2026 pour l'abattage. En juillet, un piège photographique avait permis de repérer cinq louveteaux au Chöpfenberg, dans le Wägital. Cette meute de loups est la seule dont la présence est attestée dans le canton. (jzs/ats)