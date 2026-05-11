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La police jurassienne sauve neuf canetons qui onmt bloqué l'A16

Autoroute romande fermée après un drame impliquant une famille de canards

Une intervention inhabituelle a mobilisé la police jurassienne lundi matin pour secourir des canetons devenus orphelins sur l’autoroute.
11.05.2026, 15:2811.05.2026, 15:28

C'est à une opération pour le moins insolite à laquelle s'est livrée la police cantonale jurassienne lundi matin: elle a mis en sécurité neuf canetons sur l'A16 près de Porrentruy. L'autoroute a dû être temporairement fermée à la circulation.

Des automobilistes ont signalé lundi peu avant 07h45 la présence d’une famille de canards qui traversait l'autoroute entre Courgenay et Porrentruy. Grâce à l’intervention rapide d’un agent de la police, les neuf canetons ont pu être rapidement secourus.

La police jurassienne au secours de neuf canetons égarés sur l&#039;A16 le 11 mai 2026.
La police a fermé l’A16 pour sauver des canetons.Image: police jurasienne instagram
La police jurassienne au secours de neuf canetons égarés sur l&#039;A16 le 11 mai 2026.
❤️Image: police jurasienne instagram

Les oiseaux étaient tombés dans la rigole d’évacuation des eaux entre les deux voies de circulation. Le Service des infrastructures est également intervenu pour récupérer les canetons coincés sous les grilles d’évacuation. La mère n’a malheureusement pas pu être sauvée, a indiqué lundi la police.

Agés d’environ deux semaines, les neuf canetons ont été transportés au Centre A16 à Delémont avant d’être pris en charge par le garde-faune. Ils ont ensuite été confiés au Parc suisse de sauvetage animalier Sikypark, à Crémines (BE), où ils ont rapidement été adoptés par une cane de la même espèce.

La fermeture de l’autoroute a duré environ trente minutes. (jah/ats)

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