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Zurich: le socialiste Raphael Golta élu nouveau maire

Le socialiste Raphael Golta élu nouveau maire de Zurich

Der neu gewaehlte Stadtpraesident Raphael Golta (SP) posiert im Lichthof anlaesslich des zweiten Wahlgangs fuer das Stadtpraesidium im Stadthaus in Zuerich am Sonntag, 10. Mai 2026. (KEYSTONE/Gaetan B ...
Raphael Golta a été élu nouveau maire de la ville de Zurich.Keystone
L'élection à la mairie de Zurich n'a pas débouché sur une surprise. Seul en lice, le socialiste Raphael Golta a été élu avec plus de 41 000 voix.
10.05.2026, 18:1010.05.2026, 18:10

Seul en lice, Raphael Golta a été élu dimanche au deuxième tour des élections municipales de Zurich. Le socialiste âgé de 50 ans succède à sa collègue de parti Corine Mauch, qui aura exercé son mandat pendant 17 ans. Il a recueilli 41 098 suffrages, tandis que 9481 voix éparses ont été comptabilisées.

Lors du premier tour le 8 mars, le nouveau maire était arrivé largement en tête avec 54 832 voix, ne manquant la majorité absolue que de 2730 suffrages. Fort de sa longue expérience à la Municipalité, il était considéré comme l'héritier naturel de Corine Mauch.

Son rival ne peut pas se présenter

Son principal rival, Përparim Avdili (PLR), n'avait recueilli que 28 053 voix dans ce bastion de la gauche. Ayant manqué l'élection à l'exécutif de la ville le 8 mars, il n'a pas pu se présenter au deuxième tour pour la mairie.

D'autres élus à l'exécutif, comme Michael Baumer (PLR), ont renoncé à briguer la mairie, laissant Raphael Golta, en charge des affaires sociales jusqu'à présent, seul en lice. Pour l'élection au législatif, la gauche zurichoise alliée aux Verts était parvenue il y a deux mois à maintenir sa majorité pour un seul mandat. (btr/ats)

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