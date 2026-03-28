ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Passage à l’heure d’été: une heure de sommeil en moins

Passage à l’heure d’été: une heure de sommeil en moins

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Suisse et la majorité des pays du continent passeront à l’heure d’été, avançant les horloges d’une heure.
28.03.2026, 08:5528.03.2026, 08:55
La trotteuse de la symbolique horloge des CFF passera au vert dans certaines gares (archives).
Un rituel saisonnier toujours contesté, notamment pour ses effets sur la santé et son utilité énergétique.Keystone

Dimanche à 02h00, les horloges seront avancées d'une heure en Suisse et dans la plupart des pays européens, pour passer à 03h00. Le passage à l'heure d'été commence toujours le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre.

Cette année, l'heure d'été durera 30 semaines, soit 210 jours. Le 25 octobre, à 03h00 du matin, les horloges seront ramenées à 02h00 pour revenir à l'heure normale.

La suppression éventuelle du changement d'heure saisonnier est devenue un sujet politique, en particulier dans les pays voisins de la Suisse. La Commission européenne a présenté des plans concrets, mais les Etats membres de l'Union européenne n'ont pas suivi.

«Ce sont les ingrédients d’une crise financière»: Keller-Sutter est inquiète

Les détracteurs du changement d'heure déplorent ses effets négatifs sur la santé et le bien-être des animaux. Les enfants et les personnes âgées seraient particulièrement touchés. Le nombre d'accidents de la route augmenterait aussi à cause de la fatigue. Le changement d'heure est aussi une source de mécontentement pour le secteur agricole, car il entraînerait une baisse de la production laitière des vaches.

L'heure d'été a été introduite pour la première fois en Europe en 1973, pendant la crise pétrolière. Ce changement visait à gagner une heure de lumière du jour pour les entreprises et les ménages, dans le but d'économiser de l'énergie. Afin de ne pas devenir une île horaire, la Suisse avait suivi le mouvement en 1981. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
1
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
Thèmes
Ce rappeur a couru pendant 24 heures
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi les paysans suisses sont divisés sur le service civil
Alors que la loi sur le service civil pourrait être modifiée, l'Union suisse des paysans refuse de donner une consigne de vote. La raison: au sein de la profession, les avis divergent entre soutenir l'armée et maintenir le service civil, très utile au secteur.
En Suisse, l’armée bénéficie en principe d’un solide ancrage au sein du monde paysan. Dans les régions à dominante agricole, elle jouit d’un soutien supérieur à la moyenne. Cela se vérifie souvent sur le plan politique, comme le montrent les résultats des votations liées à l’armée.
L’article