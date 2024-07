Cette moule abîme les lacs suisses et Berne ne fait rien

Détails sur la moule quagga

La moule quagga, également connue sous le nom de Dreissena rostriformis, est une espèce invasive, dite néozoaire, originaire de la mer d'Aral et de la région de la mer Noire. La moule quagga a été découverte pour la première fois dans les eaux suisses en 2014 dans le Rhin. La moule peut atteindre une taille de 40 mm et vit environ trois à cinq ans. Comme les huîtres, elles sont fixées au fond, mais leurs larves nagent librement. Contrairement à sa plus proche parente, la moule triangulaire, la moule quagga a des côtés de coquille arrondis.