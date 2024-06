Deux des nombreuses images antisémites postées par Z. sur les réseaux sociaux. image: dr

Z., le Genevois accusé de répandre la haine des juifs en Suisse

Z., un Genevois proche d'Alain Soral, fait l'objet d'une dénonciation pénale de la CICAD pour de nombreuses publications antisémites sur les réseaux sociaux. L'affaire est entre les mains de la justice genevoise.

Proche des milieux complotistes et pro-russes, Z., un Genevois, est considéré comme un relais des thèses antisémites d’Alain Soral en Suisse romande. Alors que le polémiste aux plus de vingt condamnations est sous enquête du ministère public vaudois pour des propos incitant à la haine des juifs, Z. (initiale modifiée) fait l’objet d’une dénonciation pénale auprès de la justice genevoise, pour les mêmes motifs, a appris watson. Comme pour Soral, la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation) est la partie dénonciatrice.

La dénonciation pénale visant Z. remonte au 17 janvier. S'y ajoute un signalement pour un tweet du 23 avril, dans lequel Z., 6600 abonnés sur X (ex-Twitter), affirme:

«J’aimerais brûler le Talmud» Z.

Un tweet «comptant déjà plus de 1200 likes, 170 repost, 215 citations, et plus de 600 000 vues», précise la CICAD dans son dernier envoi au procureur genevois Pierre Bayenet, en charge du dossier.

La dénonciation pénale du 17 janvier comprend, elle, 64 pièces à charge, prélevées sur les réseaux sociaux X et Instagram de l’intéressé, ainsi que sur YouTube. Les publications reprochées à Z. s’inspirent de la production antisémite de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e en Europe. Comme Alain Soral, Z. prend en partie appui sur la guerre Israël-Hamas pour déverser ses propos dénigrant les juifs.

Quelques exemples:

Le 25 octobre sur Instagram, Z. publie l’image du serpent – un classique antisémite – «contrôlant et suffoquant le monde par son emprise étouffante», note la CICAD.👇

Le 27, toujours sur Instagram, le peuple juif apparaît sous les traits – autre classique antisémite – d’un poulpe géant tentant de s’emparer de Greta Thunberg (dont on sait le soutien aux Palestiniens).👇

La CICAD décrit l’image ainsi:

«Le poulpe à la figure démoniaque (…) caractérise le prétendu pouvoir de la communauté juive, tandis que la personne juive tirant brutalement Greta Thunberg des mains de James Bond dépeint à peine subtilement les prétendues mauvaises intentions de ladite communauté qui tenterait de kidnapper une jeune activiste du climat.» La CICAD

Entre les 21 et 26 octobre, Z. publie ces images, parmi d'autres:

La CICAD les commente en ces termes:

«Le montage d'images susmentionné dépeint publiquement la communauté juive comme une communauté dangereuse, en ce qu'elle serait portée par un dessein pandémoniaque et satanique d'apocalypse sanglante se réjouissant de la mort d'autrui tout en étant, sans surprise, séduite par l'appât du gain, allant jusqu'à manipuler une personne noire pour qu'elle échange des diamants contre du poulet frit.» La CICAD

«Traite d'esclaves» et «grand remplacement»

Dans cette autre série d’images, Z., selon la CICAD, «diffuse publiquement une autre théorie antisémite selon laquelle la communauté juive a orchestré la traite d'esclaves et que désormais, elle planifie le «grand remplacement», théorie chère à l'extrême droite, mais théorisée à l’origine par des antisémites à la fin du 19e siècle, selon laquelle les personnes immigrées – jadis les personnes juives – auraient pour dessein de remplacer la population européenne.»

Le 12 novembre, Z. tweete une image reprenant une rumeur qui s'était révélée infondée, selon laquelle un nourrisson avait été retrouvé mort dans un four à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre. Z écrit:

«Le bébé casher à la moutarde de Dijon, une recette terroriste du false flag talmudique» Z.

Le 14 novembre, Z. publie sur X une image dressant une liste de personnalités juives, chacune d'entre elles étant identifiée par une étoile de David.👇

La CICAD écrit: «Z. utilise un procédé relevant du régime nazi par lequel le port de l'étoile jaune a été imposé aux personnes juives afin de "faciliter" la commission de rafles à leur encontre, leur déportation et leur extermination.» Pour la CICAD:

«Z. appelle incontestablement au crime et à la haine raciale envers les personnes juives»

Dans un tweet du 17 novembre, Z. cite le Français Edouard Drumont, l’un des «pères» de l’antisémitisme au 19e siècle, l’auteur en 1886 du pamphlet «La France juive»:

«En 1790, le Juif arrive, sous la première République et sous le Premier Empire, il entre, il rôde, il cherche sa place, sous la Restauration et la Monarchie de juillet, il s'assied dans le salon, sous le Second Empire il se couche dans le lit des autres, sous la Troisième République, il commence à chasser les Français de chez eux ou les force à travailler pour lui.» Edouard Drumont, «La France juive»

Zelensky et ses lingots

Le 22 novembre, Z. retweete une image de Wolodymyr Zelensky, dans laquelle, note la CICAD, «le président de l'Ukraine en guerre, d'origine juive, pose devant des lingots d'or et des liasses de billets. Il est de surcroit caricaturé avec le stéréotypique "nez juif" et les oreilles crochues.»👇

Pour la CICAD, au vu des articles 259 et 261 bis du Code pénal:

«Il est aisé de conclure que les publications sur les réseaux de Z. visent à inciter publiquement à la haine ou à la discrimination envers la communauté juive, respectivement à propager une idéologie visant à rabaisser et dénigrer systématiquement les personnes juives, à porter atteinte à leur dignité humaine, et à nier, minimiser grossièrement ou justifier le génocide dont elle a été victime lors de la Seconde Guerre mondiale.» La CICAD

watson a tenté sans succès de joindre Z. via son compte X.