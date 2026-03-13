beau temps13°
Apple ouvrira deux magasins géants à Genève et Zurich

FILE - The logo of Apple is illuminated at a store in the city center in Munich, Germany, on Dec. 16, 2020. (AP Photo/Matthias Schrader, File) Apple March Products
Apple compte actuellement quatre magasins officiels en SuisseKeystone

Apple va ouvrir deux magasins géants en Suisse

Presque nulle part dans le monde la part des iPhone dans les téléphones vendus n’est aussi élevée qu’en Suisse. Le groupe investit désormais dans de nouveaux magasins.
13.03.2026, 12:2713.03.2026, 12:27
Stefan Ehrbar

La Suisse est une terre d’Apple. Environ un smartphone sur deux vendu dans le pays est un appareil du fabricant californien, alors qu’à l’échelle mondiale, ce sont les modèles fonctionnant sous Android qui dominent. Le tout dernier modèle, l’iPhone 17, se vend lui aussi bien. Lors du dernier trimestre, Apple a réalisé dans le monde 85 milliards de dollars de chiffre d’affaires avec la vente d’iPhone, un niveau jamais atteint auparavant.

Pour se rapprocher de sa clientèle, le fabricant américain développe désormais ses activités en Suisse, dans des emplacements de premier ordre à Zurich et à Genève. A Genève, Apple ouvrira vraisemblablement en 2027 un «flagship store» de 1000 mètres carrés à la Rue du Marché. A Zurich, Apple fera son retour dans un emplacement de premier plan, non loin de la Bahnhofstrasse.

Comme le révèle le «Retail Report» du spécialiste de l’immobilier The Prime Location Group, Apple ouvrira un magasin d’environ 2000 mètres carrés

Le nouvel ordinateur d'Apple bon marché a quatre inconvénients

Le groupe américain y reprend des surfaces auparavant occupées par le détaillant suisse de vêtements Bayard, qui les a toutefois abandonnées car elles étaient devenues trop chères pour lui. Apple fait ainsi son retour sur l’artère commerçante la plus chère de Suisse, après l’avoir quittée en 2019.

Le nouveau magasin zurichois sera presque deux fois plus grand que l’actuel et deviendra le plus grand de Suisse. Selon le rapport, son ouverture est prévue vraisemblablement pour la fin de l’année. (trad. hun)

