Accusé d'avoir planifié un attentat pour Daech, ce Suisse est libre

Un Argovien de 18 ans est accusé d'avoir projeté d’attaquer au couteau des victimes choisies au hasard au nom de l'Etat Islamique. D'abord arrêté par Fedpol, il a été libéré de détention préventive début décembre.

Un jeune homme de 18 ans, domicilié dans le canton d'Argovie, est accusé d'avoir planifié un attentat au couteau au nom de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), interdite en Suisse. Le Ministère public de la Confédération (MPC) l'a maintenant mis en accusation.

En juin dernier, l'Office fédéral de la police (fedpol) a adressé une dénonciation pénale auprès du MPC contre le prévenu sur la base d'indices laissant supposer qu'il pourrait planifier un attentat terroriste, indique jeudi le parquet fédéral dans un communiqué. Sur l'ordre de ce dernier, le jeune homme a pu être immédiatement arrêté par fedpol, avec le soutien de la police cantonale d'Argovie.

A l'issue de l'enquête, le MPC reproche à l'accusé d'avoir planifié, à partir du début de l'année 2025 environ, un attentat terroriste au nom de l’EI. Par la suite, le plan se serait concrétisé sous la forme d’un projet d’attaque au couteau contre des victimes choisies au hasard.

Des vidéos de propagande

L'accusé, un binational turco-suisse selon plusieurs médias, aurait pris des dispositions pour mettre ce plan à exécution. Il se serait notamment procuré des instructions, aurait établi des contacts ciblés avec des personnes partageant les mêmes idées, se serait informé sur la justification religieuse d'un tel attentat et aurait commandé sur Internet un couteau adapté à son projet.

Selon le MPC, ces actes constituent à la fois un soutien à une organisation terroriste et des actes préparatoires délictueux en vue d'un assassinat.

D'après l'acte d'accusation, l'accusé aurait également soutenu l'EI en diffusant des vidéos de propagande sur les réseaux sociaux et en effectuant différentes transactions financières. Le jeune homme devra enfin encore répondre devant un tribunal d’actes répétés de production, de stockage et de possession de représentations de la violence.

L'Argovien a été libéré de détention préventive début décembre. Cette mesure a été ordonnée parce que les motifs pour une détention n'étaient plus réunis, précise le MPC. Ce dernier est en contact avec toutes les autorités impliquées. (jzs/ats)