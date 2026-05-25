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La Fête de la Nature a attiré plus de 13’000 personnes en Suisse romande

La Fête de la Nature a attiré plus de 13’000 personnes en Suisse romande

La 15e édition de la Fête de la Nature a rencontré un large succès en Suisse romande, où plus de 13’000 participants ont pris part à quelque 320 activités en plein air entre le 20 et le 25 mai.
25.05.2026, 15:2525.05.2026, 15:26
La 15e édition de la Fête de la nature - du 20 au 25 mai - a choisi son thème. Ce sera &quot;Un oeil sur la nature&quot;, avec plus de 300 activités gratuites (archives).
La Fête de la Nature.Keystone

Durant six jours, plus de 13'000 personnes ont participé en Suisse romande aux 320 activités de la 15e édition de la Fête de la Nature, a indiqué l'organisation lundi. La manifestation avait lieu du 20 au 25 mai.

«Cette édition lumineuse et conviviale a rencontré un franc succès»
L'association

Quelque 180 partenaires ont proposé une grande diversité d’expériences autour du thème

«Un oeil sur la nature»

Le public a pu participer aux différentes activités lors d'ateliers, de balades, d'observations ou de découvertes en plein air.

Bilan positif également pour la Fête de la Nature en Suisse alémanique et au Tessin, où 750 activités étaient proposées par 300 organisations, note le communiqué. Plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont participé, selon les organisateurs.

L'année prochaine, la Fête de la Nature aura lieu du 19 au 23 mai. (dal/ats)

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