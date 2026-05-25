La Fête de la Nature a attiré plus de 13’000 personnes en Suisse romande
Durant six jours, plus de 13'000 personnes ont participé en Suisse romande aux 320 activités de la 15e édition de la Fête de la Nature, a indiqué l'organisation lundi. La manifestation avait lieu du 20 au 25 mai.
Quelque 180 partenaires ont proposé une grande diversité d’expériences autour du thème
Le public a pu participer aux différentes activités lors d'ateliers, de balades, d'observations ou de découvertes en plein air.
Bilan positif également pour la Fête de la Nature en Suisse alémanique et au Tessin, où 750 activités étaient proposées par 300 organisations, note le communiqué. Plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont participé, selon les organisateurs.
L'année prochaine, la Fête de la Nature aura lieu du 19 au 23 mai. (dal/ats)