Une ex-conseillère fédérale éclaboussée par une affaire d'argent sale

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

La banque Reyl a refusé de répondre aux questions des journalistes. Par l’intermédiaire de ses avocats, elle a estimé que les informations révélées avaient été obtenues de manière illégale et a brandi l’article 47 de la loi bancaire suisse, qui protège strictement le secret bancaire. Le 7 avril 2025, la banque a confirmé avoir déposé une plainte contre X auprès des autorités helvétiques pour violation du secret bancaire.

Juriste, experte-comptable et ancienne conseillère fédérale, elle disposait, selon l'experte, des compétences et de l’autorité nécessaires pour imposer un changement. Son inertie, dans un contexte de graves manquements, soulève donc des questions à propos de celle qui est la nouvelle présidente de Swiss Olympic.

«En tant que spécialiste, elle aurait dû intervenir tout de suite quand elle a constaté que quelque chose n’allait pas. Et s’en aller si les choses ne s’amélioraient pas»

Pour Monika Roth, spécialiste de la compliance (conformité) bancaire et citée par nos confrères de 24 Heures et de La Tribune de Genève, la responsabilité morale de l’ancienne ministre est engagée. Il n'est pas compréhensible que les responsables de la banque n’aient pas tenu compte du pouvoir de François Reyl. «C’était le devoir du conseil d’administration de le contrecarrer», estime-t-elle. Dans ce contexte, la responsabilité de Ruth Metzler-Arnold ne peut être ignorée.

Pour la Finma, cette double casquette constituait un risque clair de conflit d’intérêts. L’autorité a pointé un manque de contre-pouvoirs internes, soulignant une gouvernance qui laissait trop de place aux impératifs commerciaux. Ce modèle a permis l’entrée de clients à haut risque – listés ci-dessus –, parfois contre l’avis du service conformité. En 2023, la Finma a demandé à la banque d’«analyser les causes profondes» de ce déséquilibre. Bien qu’écarté de la direction opérationnelle, François Reyl siège désormais au conseil d’administration.

Face à cette accumulation de cas sensibles, l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (Finma) a ouvert plusieurs enquêtes au fil des ans, pointant des «faiblesses majeures» et une «appétence au risque très élevée» dans la gestion de Reyl.

Dans ce contexte, l’ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold, administratrice de la banque pendant huit ans, est mise en cause pour son rôle passif.

La célèbre banque genevoise Reyl est visée par une enquête menée par Le Monde , 24 Heures , La Tribune de Genève et d'autres partenaires internationaux. Elle a hébergé pendant des années les avoirs de clients à haut risque, notamment issus de régimes autoritaires ou proches du Kremlin. Même après le début de la guerre contre l'Ukraine.

«On maltraitait les enfants»: les crèches romandes en crise

Les signalements de maltraitance et de négligence explosent dans les crèches romandes. En six ans, ils ont presque triplé, révélant des dysfonctionnements inquiétants dans de nombreuses structures.

Les crèches de Suisse romande sont confrontées à une hausse préoccupante des signalements pour maltraitance ou négligence. Selon une enquête diffusée dimanche dans l’émission Mise au Point de la RTS, ces dénonciations, portées par des éducateurs et des parents, ont presque triplé entre 2018 et 2024. À Genève, par exemple, le nombre d’alertes est passé de 11 à 47. Des hausses similaires sont observées dans d’autres cantons, comme Neuchâtel, Valais et Vaud.