L'Etat donne 150 millions à la presse suisse

Les présidents de club sont toujours plus jeunes

La nomination de Pablo Longoria (34 ans) à la tête de l'OM s'inscrit dans une tendance au jeunisme. Mais comment convaincre quand on ne connaît presque rien de la vie?

Avec sa peau lisse et sa fine moustache de teenager, Pablo Longoria a le profil du jeune cadre dynamique que l’on forme patiemment aux décisions importantes, c’est-à-dire qu’il n’a pas le profil de l’emploi, car depuis quelques jours, le dirigeant de 34 ans occupe le poste le plus exposé du football français, celui de président de l’Olympique de Marseille. «Cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du …