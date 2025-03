Voici les communes suisses où les impôts vont le plus baisser

Il y a «un déséquilibre» entre les salaires et le prix des logements

Son prédécesseur Christian Mumenthaler, qui a occupé cette fonction pendant plus de huit ans, avait gagné plus de 7,65 millions en 2023.

Le directeur général du numéro deux mondial de la réassurance Swiss Re, Andreas Berger, a touché plus de 5,16 millions de francs en 2024 pour ses six premiers mois à ce poste.

Plus de «Suisse»

Le directeur général de Swiss Re, Andreas Berger, est entré en fonction le 1er juillet dernier. Pour ses six premiers mois à ce poste, il a touché 5,16 millions de francs.

«C'est le plus grand athlète de tous les temps»

Les plus lus

«Un non-sens»: le chef de l'armée de l'air s'emporte au sujet du F-35

Les doutes sur l'achat des nouveaux avions de chasse se multiplient. Le chef des forces aériennes, Peter Merz, réagit et défend le F-35 avec virulence.

Il y a presque trois ans, la Suisse a décidé d'acheter 36 avions de chasse auprès de l'entreprise américaine Lockheed Martin. La Suisse déboursera six milliards de francs pour ces avions modernes, et le premier appareil devrait être opérationnel en 2030, comme prévu par le contrat. Cependant, les critiques sur cette acquisition ne cessent de croître. Et avec le retour de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, les doutes se sont intensifiés.