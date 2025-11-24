pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Argent

Des élus ciblent de nouveau les contributions à Jeunesse+Sport

Le Conseil fédéral va se pencher sur les financements de Jeunesse+Sport

S'il n'est plus de question pour l'instant de tailler dans les budgets, des élus réclament toutefois un audit sérieux sur la façon dont l'argent est distribué aux bénévoles.
24.11.2025, 16:5424.11.2025, 16:54
Michael Graber / ch media

Le tollé a été immense, et le débat autour de la réduction des contributions destinées à Jeunesse+Sport a animé la période creuse de l’été, et mobilisé les fédérations sportives et de jeunesse, qui ont multiplié les actions créatives pour manifester leur mécontentement.

Au final, le Conseil fédéral a tranché, les contributions ne seront pas diminuées, et la liesse a pris la place de la consternation. Le gouvernement augmentera même son enveloppe de soutien de 20 millions de francs pour l’année en cours, et de 28 millions pour 2026.

Bundesrat Martin Pfister spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Service-Citoyen-Initiative, am Freitag, 10. Oktober 2025 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Sous la pression de l’opinion publique, le conseiller fédéral Martin Pfister avait renoncé aux coupes prévues dans Jeunesse+Sport.Image: keystone

Mais la suite reste incertaine. Le Conseil fédéral entend analyser en profondeur les besoins financiers à prévoir dans ce domaine spécifique du volontariat sportif. Les spécialistes des finances du Conseil des Etats souhaitent, eux aussi, examiner précisément l’affectation des fonds. Ils viennent de déposer une intervention réclamant un état des lieux complet. Le texte de l’intervention précise:

«Il convient avant tout de vérifier quels groupes cibles bénéficient des moyens alloués à Jeunesse+Sport»

Il faudra également analyser «si la pratique et l’évolution des dernières années sont conformes aux bases légales et à l’idée initiale de la promotion du sport, à savoir le soutien d’activités exercées bénévolement dans le domaine sportif».

Les limites du bénévolat

Nouveau coprésident du PLR et membre de la commission des finances, Benjamin Mühlemann met le bénévolat au centre de la réflexion. Le conseiller aux Etats glaronnais explique:

«L’instrument de promotion Jeunesse+Sport a été créé pour encourager des activités exercées volontairement et sans rémunération»

Le rapport devra montrer si c’est toujours le cas aujourd’hui.

Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami

Il faudra également «examiner de manière approfondie» où se situent les frontières entre activités commerciales et bénévoles. A ce stade, Benjamin Mühlemann renonce à citer des exemples précis. Des zones grises existent à plusieurs niveaux, comme pour lorsque des prestataires commerciaux peuvent bénéficier de contributions de Jeunesse+Sport, à condition de remplir certains critères.

Lorsqu’ils demandent une vérification, les responsables des finances cherchent le plus souvent à lancer un exercice d’économie présenté sous une forme plus élégante. Benjamin Mühlemann refuse cette interprétation:

«Si les analyses montrent que tout s’inscrit dans le cadre légal, ce sera la meilleure confirmation du bon travail réalisé dans le domaine du sport. La transparence crée la confiance, et c’est le sport qui en profite au final.»
Benjamin Mühlemann

Une certaine réserve demeure toutefois perceptible dans la discussion quant au respect du sens originel du dispositif. Benjamin Mühlemann le formule avec diplomatie:

«Le cercle des personnes éligibles et celui des disciplines reconnues se sont fortement élargis au cours des dernières années»

Cela est, certes, «globalement positif et important pour la promotion du sport», précise-t-il, mais il faut veiller à ce que les aides «ne se transforment pas simplement en une distribution générale». Lors de l’introduction de Jeunesse+Sport en 1972, seize disciplines étaient concernées. Aujourd’hui, il s’agit d’environ 90 sports différents.

Benjamin Muehlemann, FDP-GL, spricht zur Kleinen Kammer, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 5. Juni 2025 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Le président du PLR, Benjamin Mühlemann veut s’assurer que les fonds de Jeunesse+Sport ne soient pas distribués «à la louche».Image: keystone

Eviter des coupes impopulaires

Benjamin Mühlemann justifie aussi cette volonté de contrôle par le fait que le sport serait épargné dans le paquet d’allégement budgétaire, du moins selon le plan actuel des parlementaires. En contrepartie, une radiographie complète des finances est désormais exigée.

Le conseiller aux Etats PLR ne se fait aucune illusion:

«Toute réduction dans le domaine de Jeunesse+Sport s'avère impopulaire»

Le Parlement doit néanmoins exercer sa fonction de surveillance, affirme-t-il. La Confédération souffre d’un problème de dépenses, et «par simple équité», il faut examiner chaque poste avec précision.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
J'ai visité Tchernobyl et ses attractions
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les éboulements se multiplient à Brienz sans menacer le village
Plusieurs petits éboulements ont été observés ce week-end au-dessus de Brienz/Brinzauls, sans danger pour le village selon les autorités. Les experts estiment toutefois qu’un éboulement plus important reste probable dans les prochains jours.
L'attente de l'éboulement majeur annoncé au-dessus du village de montagne grison de Brienz/Brinzauls se poursuit. Samedi et dimanche, plusieurs petits éboulements se sont produits sur le versant concerné, mais ils n'ont pas représenté de menace pour le village.
L’article