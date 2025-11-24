La skieuse tessinoise doit passer des examens ces jours-ci. Keystone

Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami

Si la Tessinoise était gravement blessée au genou, comme cela est pressenti, elle pourrait aussi décider de faire ses adieux en Suisse romande.

Étienne Wuillemin / ch media

Plus de «Sport»

On ignore encore la gravité de la blessure de Lara Gut-Behrami après sa chute à l’entraînement. Mais une question se pose déjà: une rupture des ligaments croisés signerait-elle vraiment la fin de sa carrière?

Après la violente chute à l’entraînement de la Tessinoise de 34 ans, beaucoup de questions se posent: reste-t-il une lueur d’espoir? Reviendra-t-elle un jour en compétition, ou cette immense carrière s’achèvera-t-elle dans l'anonymat, à l’hôpital plutôt que sur un podium olympique?

Si vous avez manqué le début ⬇️ La carrière de Lara Gut-Behrami est peut-être terminée

La bonne nouvelle, c'est qu'aucun diagnostic définitif n’a encore été posé sur la gravité de sa blessure au genou. Pour l’instant, seule une légère commotion cérébrale a été confirmée. Quant au ligament croisé, au ligament interne ou au ménisque, il faudra attendre les examens prévus au cours de la semaine pour y voir clair.

L'espoir s'amenuise

Selon Swiss-Ski, les résultats sont attendus entre le milieu et la fin de la semaine. Pourquoi un tel délai? Parce que les athlètes préfèrent, après une blessure, s’en remettre à leur environnement médical habituel. Le retour à la maison est donc prioritaire. Lara Gut-Behrami est désormais de retour en Suisse. Mais si son médecin de confiance, Olivier Siegrist, évoque déjà une rupture du ligament croisé, l’espoir s’amenuise.



Les premiers hommages sportifs commencent d’ailleurs à circuler. «Tout de bon!», écrit la Sonntagszeitung. Plus prudents, le Sonntagsblick titre: «Reviendra-t-elle un jour?», tandis que la NZZ am Sonntag demande: «Est-ce terminé?». Lara Gut-Behrami avait pourtant laissé entendre, avant les Mondiaux de Saalbach l’hiver dernier, qu’elle disputerait encore seulement une saison, celle que nous sommes en train de vivre actuellement.

Face à un possible arrêt prématuré, une nouvelle question surgit: envisage-t-elle de repousser sa retraite d’un an Le dernier grand rendez-vous ne serait alors plus les Jeux olympiques de février 2026, mais les Mondiaux 2027 en Suisse, à Crans-Montana. Stefan Abplanalp, l’entraîneur de la descente féminine suisse, confie d’ailleurs au Sonntagsblick : «Je n’exclus pas que Lara réfléchisse à continuer encore. Et à repartir pour un nouvel élan.»



En cas de blessure grave au genou, Lara Gut-Behrami doit-elle prolonger un an de plus? Oui, ce serait beaucoup de sacrifices, mais elle mérite de vrais adieux sur la piste Non, sa fin de carrière ne changera rien à sa réputation: elle a déjà marqué l'histoire du sport suisse Voter Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.

L’idée a quelque chose de réconfortant. D’autant que Gut-Behrami a toujours insisté:

«Je veux décider moi-même quand j’arrête. Et ne pas y être contrainte par une blessure»

Mais quelles sont réellement les chances qu’elle accepte de traverser à nouveau de longs mois de rééducation uniquement pour offrir un dernier chapitre à son histoire?

Début octobre, lorsque Lara Gut-Behrami s'était présentée devant les médias pour évoquer sa dernière saison, nous lui avions demandé s’il existait la moindre chance qu’elle poursuive malgré tout au-delà de cet hiver. Le «non» avait fusé avant même que la question ne soit entièrement formulée. Elle avait ajouté ensuite:

« Il n’y a pas toujours besoin d’hésiter. Enfant, je n’aurais jamais imaginé que ma carrière durerait aussi longtemps. Que je pourrais vivre du ski. J’ai eu la chance de vivre tellement de choses. Je considère cela comme un bonheur et un cadeau.»

Le monde du sport est fascinant. Mais la plupart des histoires ne se terminent pas comme dans les contes de fées. Peut-être en ira-t-il de même désormais pour celle de Lara Gut-Behrami. Pour de nombreux fans, c’est une tragédie. Mais ceux qui connaissent un peu la championne le devinent: elle, saurait s’en accommoder.

