On sait quand on votera sur «200 francs, ça suffit!» et l'argent liquide

Les Suisses voteront le 8 mars 2026 sur l’argent liquide, la SSR, un fonds climat, ainsi que sur le référendum contre l’imposition individuelle.

Les citoyennes et citoyens suisses se prononceront sur quatre objets le 8 mars 2026:

L'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» L'initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)» et contre-projet direct, à savoir l’arrêté fédéral sur la monnaie suisse et l’approvisionnement en numéraire (FF 2025 2885 2886). L'initiative populaire «Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement (initiative pour un fonds climat)». La loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle.

Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi la date de votation pour ces quatre objets. Concernant le maintien de l'argent liquide, le texte sera accompagné, pour la première fois depuis 2010, par un contre-projet direct au niveau fédéral. Les votants se prononceront sur les deux objets puis sur une question subsidiaire pour donner leur préférence. (jah/ats)