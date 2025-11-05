assez ensoleillé
Voici les objets soumis au vote le 8 mars 2026

On sait quand on votera sur «200 francs, ça suffit!» et l'argent liquide

Les Suisses voteront le 8 mars 2026 sur l’argent liquide, la SSR, un fonds climat, ainsi que sur le référendum contre l’imposition individuelle.
05.11.2025, 12:3605.11.2025, 12:37

Les citoyennes et citoyens suisses se prononceront sur quatre objets le 8 mars 2026:

  1. L'initiative populaire «200 francs, ça suffit!»
  2. L'initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)» et contre-projet direct, à savoir l’arrêté fédéral sur la monnaie suisse et l’approvisionnement en numéraire (FF 2025 2885 2886).
  3. L'initiative populaire «Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement (initiative pour un fonds climat)».
  4. La loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle.
KEYPIX - Le materiel de vote (bulletin et enveloppe et fascicules explicatifs et positions) pour la votation federale sur une initiative populaire &quot;Pour une economie responsable respectant les li ...
Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi la date de votation pour ces quatre objets. Concernant le maintien de l'argent liquide, le texte sera accompagné, pour la première fois depuis 2010, par un contre-projet direct au niveau fédéral. Les votants se prononceront sur les deux objets puis sur une question subsidiaire pour donner leur préférence. (jah/ats)

