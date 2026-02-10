On trouve plusieurs centaines de bancomats en Suisse romande (illustration). Image: watson

Le nombre de bancomats chute en Suisse: voici où on en trouve encore

Le nombre de bancomats ne cesse de diminuer en Suisse. A l'heure actuelle, un peu moins de la moitié des communes romandes abritent au moins un distributeur de billets. Découvrez la situation grâce à notre carte interactive.

Le 8 mars prochain, la population suisse va s'exprimer sur l'initiative populaire dite «pour l'argent liquide». Comme son nom l'indique, le texte demande à la Confédération de veiller à ce que pièces de monnaie et billets de banque soient toujours disponibles «en quantité suffisante». Le Conseil fédéral et le Parlement lui opposent un contre-projet reposant sur les lois en vigueur.

Selon un sondage de la Banque Nationale Suisse (BNS), l'écrasante majorité des Suisses restent attachés à l'argent liquide - tout en l'utilisant de moins en moins. En 2024, la carte de débit est devenue l’instrument le plus fréquemment utilisé pour effectuer les paiements sur place, révèle encore l'enquête de la BNS.

La montée en puissance des paiements électroniques impacte directement les distributeurs de billets, dont le nombre ne cesse de diminuer. Les bancomats actifs en Suisse sont ainsi passés de quelque 7200 début 2020 à 5900 fin 2025, d'après les données de la BNS - soit une baisse de 22%.

Ce recul s'explique avant tout par le fait que la baisse des transactions rend les distributeurs moins rentables, note la RTS. Les attaques à l'explosif ayant visé de nombreux bancomats ces dernières années ont également poussé des banques à fermer certains services.

Au vu de cette diminution généralisée, on peut se demander quelle est la situation actuelle. Où trouve-t-on encore des bancomats en Suisse romande? Nous avons listé les distributeurs de billets présents dans les cantons de Vaud, Valais, Genève, Neuchâtel, Fribourg et Jura, et les avons classés par commune (plus de détails sur le calcul en fin d'article). Le résultat donne l'image suivante:

Selon nos calculs, un peu moins de 1000 bancomats sont actuellement opérationnels en terres romandes. Près d'un tiers d'entre eux appartiennent à Raiffeisen, qui dispose du réseau le plus étoffé. Postfinance arrive en deuxième position, avec 169 unités, suivie par UBS et la Banque cantonale vaudoise, qui possèdent une centaine de distributeurs chacune.

Au niveau territorial, on remarque que 40% des communes romandes abritent un ou plusieurs bancomats sur leur territoire, soit 267 sur 663.

Ces appareils tendent logiquement à s'accumuler dans les villes et les centres urbains. Ainsi, il y en a plus de 70 à Genève, une cinquantaine à Lausanne et une trentaine à Fribourg. Au-delà des chefs-lieux cantonaux, on retrouve également quelques communes environnantes, telles que Carouge (11) ou Prilly (10).

A l'inverse, les communes plus petites ou périphériques comptent tout au plus un ou deux distributeurs, souvent opérés par une banque cantonale ou par Raiffeisen.

Jusqu'à 5 kilomètres jusqu'au bancomat le plus proche

Malgré la baisse généralisée, il apparaît que le réseau de bancomats reste encore relativement dense en Suisse romande. En 2024, l'Université de Saint-Gall a calculé qu'il fallait parcourir 1,2 kilomètre pour arriver au distributeur de billets le plus proche. La moyenne suisse cache toutefois de grandes disparités: cette distance varie entre quelques centaines de mètres et plus de cinq kilomètres en fonction de la commune donnée.

Même discours pour la durée du trajet: il faut en moyenne 6 minutes en transports publics pour atteindre le bancomat le plus proche à Genève, contre 9 à l'échelle suisse et 12 dans le Jura. Retirer des billets reste donc largement possible, surtout si vous habitez au bon endroit.