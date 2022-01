Pour un tiers des soldats, l'école de recrues sera (encore) à distance

L'école de recrues à distance, ça ressemble à ça. Image: Keystone

Pour la deuxième année consécutive, une partie des recrues vont faire leur rentrée à distance. Le service physique débutera fin janvier, mais sous certaines conditions.

En raison du Covid-19, près d'un tiers des 11 200 recrues commenceront leur école à distance le 17 janvier. Elles n'entreront physiquement dans le service qu'à la fin du mois, à condition de présenter un test PCR ou antigénique négatif.

Cette entrée en service échelonnée sera aussi appliquée aux cadres dont le tiers débuteront les cours préparatoires à distance, indique l'Armée suisse vendredi dans un communiqué. En outre, tous les militaires doivent:

présenter un test PCR ou antigénique négatif avant de se rendre sur place

rester chez elles et commencer l'enseignement à distance, s'ils sont testés positifs

Six heures de formation par jour

Les formations à distance des recrues, impliquant environ six heures d'autoformation et d'apprentissage par jour et quatre heures d'entraînement sportif par semaine, seront comptées comme des jours de service à part entière.

D'autres mesures ont été prises afin de limiter la contagion au sein de l'armée. Parmi elles, on dénombre:

des tests hebdomadaires obligatoires du personnel civil et des militaires de carrière ayant des contacts avec la troupe

le port de masques FFP2

la suspension des sorties et congés au moins pendant le mois de janvier

L'année passée, l'armée avait annoncé que quelque 6 000 soldats allaient débuter l'école de recrues à distance en raison de la pandémie. Une décision à l'époque inédite, qui avait fait beaucoup parler. (sda/ats)