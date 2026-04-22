Un aperçu des «vivres de l'armée» pour «garantir la persévérance dans des situations extraordinaires», selon le DDPS. Image: ddps

Un bonbon suisse iconique rejoint les rangs de l'armée

L’armée suisse teste depuis deux ans des bonbons Ricola dans son ravitaillement, intégrés à la demande des soldats. D’autres produits font eux aussi leur entrée dans l’assortiment.

Plus de «Suisse»

Au total, le ravitaillement de l’armée suisse comprend 110 produits, dont 90 denrées alimentaires. Ce ravitaillement doit garantir la «capacité de résistance de l’armée suisse dans des situations extraordinaires», indique le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Il se compose de denrées «pour la plupart disponibles dans le commerce», qui se conservent au moins six mois sans réfrigération.

De nouveaux produits pour les «vivres de l'armée»

Depuis décembre, un nouveau produit figure à l’essai dans le ravitaillement. Les soldats reçoivent des bonbons aux herbes Ricola. Ils sont distribués en mini-portions de deux pièces. Chaque sachet coûte 10 centimes.

Le test a été lancé à la demande des soldats, comme l’a indiqué le porte-parole de l’armée Stefan Hofer au Blick: «Une demande en ce sens a été constatée au sein de la troupe.» Les bonbons doivent désormais être testés pendant deux ans. Stefan Hofer explique:

«Ces bonbons aux herbes, un produit suisse, offrent aussi une alternative au chewing-gum ou aux pastilles de dextrose (réd. sucre de raisin) déjà disponibles.»

La liste des denrées du ravitaillement militaire est régulièrement réexaminée. Des nouilles en ruban de 6 millimètres font elles aussi leur entrée dans l’assortiment, indique le DDPS. Elles n’étaient plus disponibles depuis trois ans. Le riz basmati figure également désormais sur la liste. Au dernier trimestre 2026, la barre protéinée High Protein Bar Chocolate&Raspberry et la barre énergétique Energy Bar Double Chocolate doivent aussi faire leur retour.

Du mélange pour gâteau au haché végétal

Certains produits de la liste du ravitaillement ont depuis longtemps acquis un statut culte, comme le chocolat de l’armée ou les biscuits secs. Mais la liste contient bien d’autres articles. On y trouve par exemple quatre sortes de thé, un mélange pour gâteau, trois variétés de müesli, du haché végétal, du tofu, des pâtes tricolores, des tranches d’ananas, la crème dessert au chocolat Stalden, des bretzeli ou des leckerli.

Parmi les produits non alimentaires figurent par exemple du papier aluminium, des serviettes, des couverts, des gobelets isothermes ou des assiettes, mais aussi des rouleaux de nappe et des étiquettes.

L’armée recommande à ses membres d’ingérer en moyenne 4000 calories par jour, dont 1800 à 2400 sous forme de glucides et 600 à 1000 sous forme de protéines. A cela s’ajoutent au moins deux litres de liquide non sucré. Les vitamines sont elles aussi importantes. L’armée recommande ici chaque jour «deux portions de fruits colorés et trois portions de légumes», une portion correspondant à 120 grammes. (vro / adapt. hun)