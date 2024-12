En 2025, l'armée disposera de 2,7 milliards de francs pour des armements. Keystone

Le Conseil des Etats avalise à son tour la hausse du budget de l'armée

Après le National la semaine passée, le Conseil des Etats a décidé ce lundi que l'armée doit disposer de 530 millions de francs de plus. En revanche, les coupes visant la coopération internationale pourraient être moins sévères.

L'armée doit disposer de 530 millions de francs en plus. Suivant le National, le Conseil des Etats a avalisé lundi cette hausse dans le budget 2025. Il a aussi approuvé un concept de compensation qui cible moins la coopération internationale.

Le but est d'arriver à un budget de l'armée porté à 1% du PIB en 2032, a précisé Jakob Stark (UDC/TG) pour la commission. Ce concept doit aussi améliorer la sécurité de planification pour l'armée et obtenir une large approbation au Parlement.

En 2025, l'armée disposera donc de 2,7 milliards de francs pour des armements. Alors que le National veut compenser cette hausse notamment par des coupes de 250 millions dans la coopération internationale, le Conseil des Etats a élaboré un concept de compensation plus large. La coopération internationale ne serait amputée que de 30 millions de francs.

«Irresponsable»

L'UDC proposait soit de se rallier au Conseil national (-250 millions), soit de couper 100 millions. Comparée à la décision du Conseil national, la coupe de 30 millions proposée par la commission est faible. Cent millions peuvent être un compromis, a fait valoir Esther Friedli (UDC/SG). Et d'ajouter que la somme ainsi économisée permettra d'atténuer des coupes dans des domaines qui profitent à la population suisse.

Toute coupe plus importante que 30 millions serait «irresponsable», a contré Isabelle Chassot (C/FR). Et de rappeler que les fonds pour l'Ukraine et le climat ont déjà été pris sur le budget de la coopération. Il est certes difficile d'aménager le budget 2025, mais cela ne doit pas se faire sur le dos des plus pauvres, a-t-elle ajouté. La coopération internationale et l'armée sont complémentaires. Elles contribuent toutes les deux à la sécurité, a ajouté Carlo Sommaruga (PS/GE). Ils ont été entendus.

Plusieurs orateurs ont appelé à ne pas modifier ce concept, qui constitue un bon compromis. Le Conseil des Etats est une chambre de compromis, il est temps de le montrer, a exhorté Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL).

Neuf centres fédéraux d'asile fermés

Le concept ainsi avalisé prévoit une coupe plus importante dans le domaine de l'asile avec 185 millions. Sur cette somme, 85 millions sont liés à la fermeture de neuf centres fédéraux d'asile décidée par le Conseil fédéral. Les 100 millions restants proviennent des indemnités versées aux cantons pour l'aide sociale aux requérants et réfugiés.

D'autres secteurs devront aussi faire des efforts budgétaires: la recherche scientifique de l'administration fédérale (-40 millions), la santé (-17 millions), l'accueil extra-familial (-10 millions), l'Office fédéral des constructions (-31 millions) ou encore le Département fédéral de la défense (-20 millions). En tout, ce paquet de compensation représente 346 millions. (ats)