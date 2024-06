Les Forces aériennes de l'armée suisse effectueront des décollages et des atterrissages avec des F/A-18 sur le tronçon de l'autoroute A1 entre Avenches et Payerne. Image: KEYSTONE

Des F/A-18 vont investir l'autoroute à Payerne

L'exercice militaire aura lieu ce mercredi. Ce n'est pas une première, mais le dernier atterrissage effectué sur une autoroute avec des avions de combat remonte à 1991.

Partant de l'aérodrome militaire de Payerne, quatre F/A-18 atterriront et redécolleront de l'asphalte de l'A1, à proximité de la ville, lors de cet exercice baptisé «Alpha Uno». Le test sera effectué à deux reprises, une fois le matin et une fois l'après-midi, ce mercredi.

Le Département de la défense (DDPS) rappelle que cet exercice n'est pas un événement public, mais une procédure militaire. Quelque 300 invités peuvent y assister – à raison de 150 le matin et 150 l'après-midi –, médias, spotters (passionnés) et visiteurs inclus. Toutes les places sont déjà attribuées. A noter toutefois que les premiers décollages et atterrissages seront retransmis en direct sur SRF1 à partir de 9 heures.

Le nombre de militaires participant à l'exercice n'a pas été communiqué pour des raisons de sécurité opérationnelle. L'espace aérien au-dessus du terrain d'essai sera surveillé de manière standard par la tour de contrôle de l'aérodrome militaire. Les drones sont interdits.

Un exercice «indispensable»

Pour mémoire, Le Conseil fédéral a donné son autorisation à l'opération fin janvier. Cet exercice est indispensable selon le DDPS, car tous les moyens des Forces aériennes sont actuellement concentrés sur les trois bases de Payerne, Meiringen (BE) et Emmen (LU), ce qui les rend vulnérables aux systèmes d'armes à longue portée.

Les Forces aériennes recourent donc à des mesures passives de défense, entre autres à la décentralisation, pour réduire ce risque. La décentralisation est la capacité à répartir rapidement des troupes et du matériel dans l'ensemble du pays.

Des tests comparables durant la guerre froide

Cet exercice n'est pas une première pour les Forces aériennes. Des tests comparables ont été effectués à dix reprises pendant la guerre froide. Le dernier atterrissage effectué sur une autoroute avec des avions de combat de l'Armée suisse a eu lieu au Tessin en 1991.

Le tronçon d'autoroute près de Payerne avait déjà été préparé pour des exercices d'avions de combat lors de sa construction en 1995. En outre, il convient également en raison du volume de trafic, des possibilités d'aménager des contournements et du raccordement direct à l'aérodrome militaire de Payerne. (ag/ats)