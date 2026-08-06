bien ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

L'armée suisse n'est pas prête en cas de guerre

Ein Soldat des Gebirgsinfanterie Bataillon 29 der Schweizer Armee schiesst mit einem leichten Maschinengewehr bei einem Gefechtsschiessen, aufgenommen am Dienstag, 27. Mai 2025, in Chur. (KEYSTONE/Gia ...
L'armée suisse veut moderniser sa logistique (image d'archives).Image: KEYSTONE

L'armée suisse n'est pas prête en cas de guerre

Un rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF) pointe des lacunes dans le projet de modernisation de la logistique militaire suisse. Des améliorations sont demandées.
06.08.2026, 10:3606.08.2026, 10:36

L'armée suisse doit adapter sa logistique aux exigences d'un conflit armé, un projet qui représente plusieurs milliards de francs. Si le Contrôle fédéral des finances (CDF) estime que le projet est globalement abouti, il demande des améliorations concernant son financement, la coordination avec les acteurs civils et la sécurité informatique.

L'armée suisse opère un changement de paradigme majeur. Elle abandonne un modèle de gestion centré sur l'efficacité pour mettre en place une logistique de déploiement décentralisée, capable de fonctionner en temps de guerre. Selon un rapport d'audit publié mercredi par le Contrôle fédéral des finances (CDF), le projet baptisé «Conception générale de la logistique de l'armée» est, dans l'ensemble, sur la bonne voie.

«C’était une grave erreur»: le rôle de Parmelin dans ce fiasco de l'armée

À l'avenir, les stocks, la protection, le service sanitaire et les infrastructures de l'armée devront être adaptés aux situations de crise et de conflit. Au total, 144 mesures sont prévues, avec une mise en œuvre qui s'étendra au-delà de 2035. En interne, l'administration estime les investissements nécessaires à près de 10 milliards de francs d'ici à 2040.

Plus de 90% de l'équipement vient de l'étranger

Compte tenu de l'ampleur financière du projet, le CDF formule quatre recommandations à l'intention de la direction de l'armée. La Base logistique de l'armée doit notamment établir une vue d'ensemble consolidée de toutes les mesures, avec leurs coûts, leurs calendriers et leurs interdépendances, en étroite coordination avec l'état-major de l'armée.

Le CDF demande également une coordination systématique avec les chaînes d'approvisionnement civiles, les cantons et les offices fédéraux, rappelant que l'armée suisse dépend à plus de 90% d'équipements militaires provenant de l'étranger.

L'armée suisse dépense 18 millions pour des plats que l'Estonie refuse

Par ailleurs, le Secrétariat général du Département fédéral de la défense (DDPS) devra intégrer ce concept global dans son dispositif de suivi afin de garantir la cohérence financière du projet. Enfin, lors de l'attribution de contrats de logistique et de maintenance à Ruag MRO, l'entreprise d'armement détenue par la Confédération, des responsables du DDPS et de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) devront être associés dès les premières étapes.

Au DDPS, ces recommandations sont bien accueillies. Devant les médias à Berne, Robert Scheidegger, secrétaire général suppléant département, a toutefois insisté sur la nécessité de cette transformation: «Nous disposons aujourd'hui d'un système extrêmement efficace pour gérer la logistique. Mais nous sommes vulnérables, notamment en cas de guerre.»

.Robert Scheidegger,, chef de la planification, du contrôle de gestion, de la numérisation et de la sécurité au DDPS,
Robert ScheideggerKeystone

Selon lui, la logistique doit donc devenir plus décentralisée, plus sûre et plus proche des zones d'engagement.

Une «solution du pauvre»

Le fait que le concept global ait été élaboré avant la Stratégie de politique de sécurité 2026, une critique formulée par le CDF, s'explique, selon Robert Scheidegger, par le souci d'éviter un retard inutile: «Si nous avions d'abord attendu la stratégie globale, le concept logistique de l'armée aurait déjà été dépassé.»

Michael Nussli, chef adjoint de la Base logistique de l'armée, a lui aussi souligné lors d'une rencontre avec la presse l'urgence de cette réforme. Selon lui, ce concept constitue une étape indispensable pour faire évoluer la logistique militaire vers une logistique capable de soutenir un effort de guerre sur la durée.

L’armée suisse envisage de réactiver d’anciens bunkers

Les responsables entendent toutefois avancer de manière pragmatique. Une mise en œuvre complète de toutes les mesures est jugée irréaliste au vu de la situation financière actuelle de l'armée. L'objectif est de parvenir à une décentralisation de base, sans aller jusqu'à un développement complet, dont le coût serait estimé entre cinq et dix milliards de francs. Michael Nussli a qualifié cette approche de «solution du pauvre».

SPERRFRIST BIS 23 UHR..Michael Nussli, Chef Langfristige Entwicklung und Ressourcen LBA, Stellvertretender Chef Logistikbasis der Armee (LBA), spricht zum Pruefbericht der Eidgenoessischen Finanzkontr ...
Michael NussliKeystone

Les besoins de la logistique militaire sont en concurrence avec d'autres projets de l'armée et devront être financés dans le cadre du budget ordinaire.

Des lacunes informatiques

La décentralisation prévue concerne également les infrastructures. «L'objectif est de stocker les systèmes les plus importants dans des installations souterraines», a expliqué Michael Nussli. Or, toutes ces infrastructures ne sont pas en état de fonctionner correctement.

L'infrastructure informatique constitue aussi un défi majeur. Les responsables ont indiqué que le système SAP standard fonctionne de manière stable au quotidien depuis le début de l'année 2025. En situation de crise, en revanche, par exemple en cas de cyberattaque ou de coupure des liaisons, il atteindrait rapidement ses limites. Les centres de calcul ne sont pas suffisamment protégés et le système ne peut pas fonctionner de manière autonome.

Comment l'armée suisse a «opéré un changement de paradigme maximal»

La solution initialement envisagée pour assurer ce fonctionnement autonome s'est révélée irréalisable et a été abandonnée. Les autorités misent désormais de nouveau sur une architecture SAP autonome et protégée, un chantier qui nécessitera encore du temps.

Robert Scheidegger a défendu cette approche, malgré les critiques du CDF sur les retards: «Il serait faux d'acquérir un logiciel avant de savoir précisément comment nous voulons travailler. Les exigences sont désormais définies.» Le sous-projet devrait être intégré au programme d'armement 2027. (jzs/sda)

L'actu en Suisse c'est par ici
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
On sait enfin pourquoi les vaches suisses vont mal
Neutralité: l&#039;ambassadeur suisse à l’Otan s&#039;oppose à l&#039;UDC
1
Neutralité: l'ambassadeur suisse à l’Otan s'oppose à l'UDC
de Antoine Menusier
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
Voici ce que la météo réserve aux Suisses en août
de Alexandre Cudré
«Le Léman est devenu plus fragile»
«Le Léman est devenu plus fragile»
de Alberto Silini
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Télé Evolène obtient quatre mois de sursis
Depuis plusieurs années, la société de remontées mécaniques du Val d'Hérens est en proie à des difficultés financières. Cette décision de justice permet à l'entreprise de respirer quelque peu.
Le tribunal des districts d’Hérens et Conthey a octroyé un sursis concordataire provisoire à Télé Evolène. D'une durée de quatre mois, celui-ci sera en vigueur jusqu'au 4 décembre 2026.
L’article