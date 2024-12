Le commandant de corps Thomas Süssli peut avoir le sourire: son armée aura plus de moyens. Image: Shutterstock

Le budget 2025 est sous toit: on connaît les grands gagnants

Les deux Chambres fédérales sont parvenues à un accord, bouclant le budget 2025 de la Confédération. L'armée recevra plus de moyens, au détriment de la coopération internationale et du personnel.

Le Parlement a bouclé le budget 2025 après de vifs débats. Les deux Chambres ont accepté jeudi la proposition de la conférence de conciliation. L'armée recevra davantage de moyens, une somme compensée notamment par des coupes dans la coopération internationale et le personnel.

Les dépenses s'élèvent à 86,5 milliards, les recettes à 85,7 milliards et l'excédent de financement structurel à 29,4 millions de francs. Le frein à l'endettement est respecté. Par rapport à la version du Conseil fédéral, le Parlement a ajouté 78,8 millions de dépenses et 22 millions de recettes.

Lignes rouges franchies

Si les Chambres se sont rapidement mises d'accord pour augmenter de 530 millions les dépenses d'armement par rapport à la version du Conseil fédéral, à 2,7 milliards de francs, elles ont été divisées sur la manière de compenser cette somme. Les avis étaient particulièrement divergents sur la coupe à effectuer dans la coopération internationale.

Le National voulait initialement trancher 250 millions. Le Conseil des Etats avait lui élaboré un concept de compensation plus large, qui ne prévoyait qu'une coupe de 30 millions de francs dans ce domaine.

Les Chambres se font finalement accordées sur une coupe de 110 millions, répartie entre la coopération bilatérale (-55 millions), la coopération économique (-25 millions) et les contributions à des organisations internationales (-30 millions).

La gauche et le PVL ont dénoncé l'ampleur de cette coupe et un budget déséquilibré. Tout a été subordonné à l'augmentation des dépenses d'armement, a dénoncé Irène Kälin (Vert-e-s/AG). Des lignes rouges ont été franchies, a complété Tamara Funiciello (PS/BE).

Lars Guggisberg (UDC/BE) a réfuté la critique selon laquelle c'était la fin de la tradition humanitaire de la Suisse. La coupe représente moins de 3% des dépenses et les actions humanitaires ne sont pas concernées, a-t-il souligné.

Les deux Conseils se sont aussi entendus sur la vitesse de croissance des dépenses de l'armée, qui devront atteindre 1% du PIB en 2032. Le National voulait que cela soit le cas en 2030, le Conseil fédéral en 2035.

Agriculture épargnée

Les Chambres divergeaient aussi sur l'accueil extra-familial. Le National voulait augmenter ce poste de 6,9 millions, le Conseil des Etats l'amputer de 10 millions. Au final, c'est la version du Conseil fédéral qui a prévalu.

Les Chambres étaient en revanche d'accord d'épargner l'agriculture. Elles ont approuvé une hausse de près de 42 millions de francs afin de maintenir les paiements directs au même niveau qu'en 2024, à quelque 2,8 milliards pour 2025. Elles ont aussi augmenté les montants dédiés à la promotion des ventes de produits agricoles (+4,8 millions). Le Parlement a aussi prévu, à titre unique, 10 millions de francs pour des vaccins contre la maladie de la langue bleue.

Coupes dans le personnel

Le personnel fédéral devra lui faire des efforts. Le Parlement a avalisé une coupe transversale de 40 millions dans les dépenses pour le personnel de la Confédération. L'enveloppe pour les mesures salariales sera elle amputée de 30 millions.

Les montants pour les dépenses propres de la Confédération (-10 millions), les biens et services (-13 millions), les conseils et prestations externes (-35 millions) et la recherche dans l'administration fédérale (-20 millions) ont aussi été réduits.

Dans le domaine de l'asile, ce sont 185 millions qui seront économisés. Sur cette somme, 85 millions sont liés à la fermeture de neuf centres fédéraux d'asile, décidée par le Conseil fédéral, en raison d'un nombre moins important de demandes. Les 100 millions restants seront amputés dans les indemnités versées aux cantons pour l'aide sociale pour les réfugiés, requérants d'asile et personnes admises à titre provisoire.

Années difficiles à venir

La ministre des finances Karin Keller-Sutter et le camp bourgeois ont salué le fait que le budget respecte le frein à l'endettement. Ce dernier s'est aussi montré satisfait de l'augmentation des dépenses pour l'armée. Plusieurs orateurs ont relevé que le budget 2025 n'était qu'une mise en bouche et que les années à venir s'annoncent plus difficiles encore.

La croissance des dépenses de l'armée n'est pas encore financée, a rappelé Karin Keller-Sutter. Et de préciser qu'avec l'objectif de porter ces dépenses à 1% du PIB en 2032, environ 600 millions supplémentaires seront nécessaires en 2026. A quoi il faut ajouter 800 millions pour la 13e rente AVS.

Outre le budget 2025, le Parlement a aussi approuvé le second supplément au budget 2024. Il comprend notamment 185 millions de francs pour les dépenses liées au statut S. (ats)