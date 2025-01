Ce champignon luminescent suisse intrigue scientifiques et artistes

Ces économies dans les dépenses de fonctionnement répondent à une demande du Parlement et tiennent compte de la situation sécuritaire actuelle en Europe. Elles doivent permettre d'investir davantage dans l'équipement de l'armée , c'est-à-dire dans le renforcement de la capacité de défense.

Actuellement, la distribution de la tenue de sortie à toutes les recrues coûte 5,2 millions de francs par an , a indiqué mardi le Groupement de la défense dans un communiqué. La décision fait partie d'un ensemble de mesures visant à réduire les frais de fonctionnement de l'armée.

La tenue de sortie de l'armée suisse ne sera désormais fournie qu'à des fins de représentation. Elle ne sera donc plus remise à l'ensemble des recrues . La mesure doit permettre d'économiser 55 millions de francs d'ici 2035.

L'emblématique tenue de sortie ne sera plus fournie à l'ensemble des recrues de la grande muette. Sa distribution coûtait pas moins de 5,2 millions de francs par an.

