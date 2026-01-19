brouillard-3°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

WEF: L’armée suisse est sous pression avant l’arrivée de Trump

L’armée suisse est sous pression avant l’arrivée de Trump

Le ministre de la Défense Martin Pfister visite lundi ses troupes mobilisées à Davos pour le Forum économique mondial (WEF). Un dispositif sécuritaire de taille a été mis en place en prévision de la venue du président américain.
19.01.2026, 07:2819.01.2026, 07:28

Le Zougois se rend pour la première fois au WEF en tant que conseiller fédéral. Il visitera les troupes en compagnie du nouveau chef de l'armée Benedikt Roos, qui vient tout juste de prendre ses fonctions. Armée et polices auront à protéger un nombre record de personnalités cette année. La venue de Donald Trump incite d'innombrables autres participants à venir dans la station grisonne.

Au total, 123 personnalités nécessitent un degré de protection particulièrement élevé. Et 400 invités dont 64 chefs d'Etat - six issus de pays du G7 - sont protégés par le droit international. L'armée soutient la police avec la présence de 5000 militaires qui surveillent l'espace aérien partiellement bouclé, transportent des personnes protégées et soutiennent les effectifs policiers au sol et en ligne.

Le Service du renseignement de la Confédération et le service fédéral de la sécurité sont aussi à pied d'oeuvre.Plus de manifestations attenduesLes services de sécurité devront aussi gérer davantage d'actions organisées en opposition à Donald Trump. Une manifestation est prévue lundi soir à Zurich. Plusieurs ont déjà eu lieu durant le week-end. Le budget du dispositif de sécurité se monte à 9 millions de francs, comme l'an dernier. La sécurité du président américain devrait engendrer des coûts supplémentaires, même si la délégation des Etats-Unis en couvre une partie avec ses propres moyens logistiques.

Pensée pour Crans-Montana

Outre M. Pfister, trois autres conseillers fédéraux se rendent à Davos. Le président de la Confédération Guy Parmelin ouvrira officiellement le forum mardi.Le Vaudois abordera certainement avec les représentants américains l'accord sur les droits de douane qui doit encore être formellement adopté d'ici au 31 mars. Les ministres des finances Karin Keller-Sutter et des affaires étrangères Ignazio Cassis seront aussi sur place.

Le gouvernement se rend à Davos encore endeuillé suite au drame de Crans-Montana survenu dans la nuit du Nouvel An. Le président du WEF Borge Brende a indiqué dans la presse qu'un moment sera trouvé pour rendre hommage aux victimes. (ats/fv)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un retraité meurt en faisant du ski
Un homme de 81 a perdu la vie après avoir chuté dans la station de ski de la Kleine Scheidegg à Grindelwald, dans le canton de Berne.
Un skieur est décédé samedi après un accident dans le domaine skiable de la Kleine Scheidegg à Grindelwald (BE). La police cantonale bernoise précise toutefois que cet accident n'a aucun lien avec la manche de Coupe du monde de ski qui se déroule ce week-end à Wengen.
L’article