Un véhicule de l'armée (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Neuf militaires blessés dans un accident de la route près de Berne

Un accident a eu lieu sur l'autoroute A1 à Kirchberg, dans le canton de Berne, entre un véhicule militaire et un autocar. Neuf soldats ont été hospitalisés.

Un accident s'est produit vendredi matin sur l'autoroute A1 à Kirchberg (BE) entre un véhicule militaire et un autocar. Neuf occupants du véhicule de l'armée ont été blessés, dont six légèrement.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital en ambulance, a annoncé la police cantonale bernoise. Les occupants de l'autocar sont restés indemnes.

L'accident s'est produit peu avant 02h30, alors que les deux véhicules roulaient en parallèle en direction de Berne. Pour une raison encore inconnue, ils se sont heurtés latéralement.

Une enquête a été ouverte. Le tronçon concerné n'a pu être emprunté que sur une seule voie pendant deux heures. (ats)