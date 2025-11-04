assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

L'armée suisse a perdu plus de 30 pilotes en 5 ans

L'armée suisse a perdu plus de 30 pilotes en 5 ans

La fuite des pilotes fragilise l’armée de l’air suisse. Ici des pilotes d&#039;hélicoptère (archives).
La fuite des pilotes fragilise l’armée de l’air suisse. Ici des pilotes d'hélicoptère (archives).Image: KEYSTONE
Depuis 2020, les défections s’enchaînent dans l’armée de l’air. Salaires, équilibre de vie et attractivité font fuir les pilotes vers le civil. Mais la grande muette aurait une solution.
04.11.2025, 14:5404.11.2025, 14:54

L'armée suisse a perdu plus de 30 pilotes militaires professionnels ces cinq dernières années. Afin de rester attractive, elle va aligner les conditions de travail sur celles en vigueur dans le privé.

Depuis 2020, 33 pilotes militaires professionnels ont tourné le dos à l'armée. Cela représente 26 pilotes d'hélicoptères et 7 pilotes de chasse, indique mardi le porte-parole de l'armée Stefan Hofer à Keystone-ATS, confirmant une information de Blick. La disponibilité des forces aériennes reste toutefois garantie.

Comment l'armée suisse a «opéré un changement de paradigme maximal»

L'armée doit faire face à une concurrence de plus en plus importante avec le secteur civil. Cela concerne notamment la rémunération, l'équilibre entre la vie privée et professionnelle et le maintien à long terme du personnel hautement spécialisé, dont le remplacement peut prendre des années, souligne Stefan Hofer.

Formation et salaires optimisés

L'armée de l'air examine en permanence les conditions de travail et procède dans la mesure du possible aux ajustements nécessaires. Elle souhaite ainsi rester un employeur attractif sur un marché du travail concurrentiel, en tenant compte du contexte sécuritaire tendu. De plus, à partir de 2027, le nouveau système salarial de la Confédération permettra d'aligner les salaires d'embauche des jeunes pilotes sur les taux du marché.

Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée

De nouveaux défis se présenteront prochainement à l'armée. En effet, dans le cadre du renforcement de ses capacités de défense, elle doit développer dans les années à venir de nouvelles capacités dans le domaine de la mobilité aérienne et du transport aérien. Il faut donc absolument qu'elle ait dans ses rangs suffisamment de personnel professionnel spécialisé.

Des mesures ont déjà été prises pour optimiser la durée de la formation, tout en conservant sa qualité. Cela permettra de remplacer rapidement les pilotes sur le départ assure-t-on du côté des militaires. (jah/ats)

Fanny Chollet, pilote de jet: «La Suisse doit être la dernière à poser les armes»
L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
L'UDC empoigne une «arme de paysans»
Seul contre tous, l'UDC se lance dans la bataille contre les Bilatérales III avec une hallebarde en guise de signe de ralliement. Mais d'où vient cette arme mythique, qui fut aussi un symbole fascisant dans les années 1930?
Ce petit accessoire tout mignon pourrait devenir très tendance chez une partie des Suisses dans les prochains mois. Dimanche soir au 19h30 de Jennifer Covo, le président de l’UDC, le Schwyzois Marcel Dettling, un paysan père de trois enfants, arborait un pin’s en forme de hallebarde à la boutonnière. Le parti nationaliste veut faire de l’arme fétiche des confédérés contre les Habsbourg le symbole de l’opposition aux Bilatérales III.
L’article