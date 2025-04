C'est la première fois que Martin Pfister rend visite aux soldats suisses en Autriche. Image: Keystone

Martin Pfister rend visite aux troupes suisses en Autriche

Environ 1000 militaires participent actuellement à un exercice militaire de grande ampleur à Allensteig. Ils ont reçu la visite du récent chef de la Défense.

Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister rend jeudi pour la première fois visite à ses troupes basées en Autriche, indique son département mardi dans un communiqué. Il doit également s'entretenir avec son homologue autrichienne Klaudia Tanner.

Environ 1000 militaires de l'armée suisse participent actuellement à un exercice militaire de grande ampleur à Allensteig en Basse-Autriche. Ils s'entrainent avec des troupes autrichiennes et allemandes.

Quatre millions de plus qu'un cours standard

C'est la première fois que Martin Pfister rend visite à ces troupes depuis son entrée en fonction début avril. Le ministre de la défense va aussi s'entretenir avec son homologue autrichienne Klaudia Tanner. La capacité de défense des deux pays et la coopération militaire sont au menu des discussions.

La préparation de l'exercice baptisé «Trias 25» a duré un an et demi et mobilise des militaires en cours de répétition. Il coûte environ quatre millions de francs de plus qu'un cours standard en Suisse.

Des dizaines de blindés et de tanks ainsi que plusieurs tonnes de matériel d'engagement et d'équipement ont été acheminés sur la place d'armes d'Allensteig qui s'étend sur 157 km2. L'exercice, qui a pour but de renforcer la capacité de défense au sol du pays, doit s'achever le 9 mai. (jzs/ats)