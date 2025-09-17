assez ensoleillé13°
Suisse
Armée

Le Conseil des Etats lâche l’armée sur son budget

Le Conseil des Etats a rejeté une rallonge d’un milliard pour l’armée, freinant ses projets d’achats de munitions et de défense aérienne.
17.09.2025, 09:2217.09.2025, 09:56
Le Conseil des Etats devra se prononcer sur un cr
L’armée suisse n’aura pas son milliard supplémentaire.Keystone

Le Conseil des Etats a refusé un milliard de francs de plus pour des munitions destinées aux systèmes de défense sol-air et à l'appui de feu indirect à moyenne distance. Il a rejeté mercredi par 30 voix contre 13 cet ajout au budget de l'armée.

La courte majorité de la commission réclamait ce crédit supplémentaire pour acheter des munitions pour les systèmes de défense sol-air et à l'appui de feu indirect à moyenne distance.

Drones israéliens en Suisse: un contrat illégal dénoncé

La Suisse doit pouvoir conclure des contrats en temps voulu et s'assurer des créneaux de livraison, a fait valoir Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU) pour la commission. Et d'ajouter que cela ne sert à rien d’avoir des armes modernes si elles ne peuvent être utilisées que sur une courte durée en raison d'un manque de munitions.

Pascal Broulis (PLR/VD) a au contraire rappelé qu'au vu de la situation des finances fédérales, il faut fixer des priorités dans les priorités. Et de rappeler qu'il faudra notamment trouver comment financer les surcoûts du F-35. La Suisse a besoin de davantage de munitions, mais ajouter un milliard ici n'est pas la voie à suivre, a complété Josef Dittli (PLR/UR).

Voici le futur chef de l'armée suisse

Le National avait aussi refusé en juin ce milliard supplémentaire. Les débats sur le message sur l'armée 2025 se poursuivent. (jah/ats)

