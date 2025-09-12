Benedikt Roos. Keystone

Voici le futur chef de l'armée suisse

Benedikt Roos, 60 ans, deviendra commandant de corps et succédera à Thomas Süssli à la tête de l’armée dès janvier 2026.

Le divisionnaire Benedikt Roos succèdera à Thomas Süssli à la tête de l'armée au 1er janvier 2026. A 60 ans, il a été nommé commandant de corps, a indiqué vendredi le Conseil fédéral.

Le divisionnaire de 60 ans, prendra ses fonctions le 1er janvier. Il a été promu au grade de commandant de corps. Depuis 1997, il a exercé différentes fonctions au sein de l'armée. Il est commandant des Forces terrestres depuis août 2024.

L'officier de carrière depuis plus de 25 ans, a séduit le Conseil fédéral par son charisme. Il n’avait été nommé commandant des forces terrestres qu’il y a un an, après avoir dirigé la planification de l’armée.

Considéré comme «gmögig»

Surnommé «Bänz», il est décrit dans les médias comme «gmögig» (sympathique et accessible). Les connaisseurs confirment : il est populaire dans la troupe et pratique un style de commandement motivant, rapporte Keystone-ATS.

Roos hérite de plusieurs dossiers sensibles: de grands projets d’armement et d’informatique, dont le F-35 et les drones, menacent de déraper. Il devra aussi renforcer la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles, mises en lumière par une récente étude.

