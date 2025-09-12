en partie ensoleillé17°
Benedikt Roos remplacera Thomas Süssli à la tête de l'armée

Divisionaer Benedikt Roos spricht an einem Medientermin, am Dienstag, 6. Mai 2025, auf dem Waffenplatz in Thun. Rund 1000 Armeeangehoerige inklusive 50 Panzerfahrzeuge nahmen ab dem 18.4.2025 an der T ...
Benedikt Roos.Keystone

Voici le futur chef de l'armée suisse

Benedikt Roos, 60 ans, deviendra commandant de corps et succédera à Thomas Süssli à la tête de l’armée dès janvier 2026.
12.09.2025, 14:2912.09.2025, 14:39
Suisse

Le divisionnaire Benedikt Roos succèdera à Thomas Süssli à la tête de l'armée au 1er janvier 2026. A 60 ans, il a été nommé commandant de corps, a indiqué vendredi le Conseil fédéral.

Le divisionnaire de 60 ans, prendra ses fonctions le 1er janvier. Il a été promu au grade de commandant de corps. Depuis 1997, il a exercé différentes fonctions au sein de l'armée. Il est commandant des Forces terrestres depuis août 2024.

Un nouveau dérapage secoue une caserne romande

L'officier de carrière depuis plus de 25 ans, a séduit le Conseil fédéral par son charisme. Il n’avait été nommé commandant des forces terrestres qu’il y a un an, après avoir dirigé la planification de l’armée.

Considéré comme «gmögig»

Surnommé «Bänz», il est décrit dans les médias comme «gmögig» (sympathique et accessible). Les connaisseurs confirment : il est populaire dans la troupe et pratique un style de commandement motivant, rapporte Keystone-ATS.

L'armée suisse a oublié des produits chimiques dans un frigo

Roos hérite de plusieurs dossiers sensibles: de grands projets d’armement et d’informatique, dont le F-35 et les drones, menacent de déraper. Il devra aussi renforcer la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles, mises en lumière par une récente étude.

Développement suite....

