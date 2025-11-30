ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Un système central tombe en panne lors d’un exercice de défense

Un système central suisse tombe en panne lors d’un exercice de défense

Lors d’un exercice de défense contre une attaque hybride, un dispositif informatique central de la Confédération est tombé en panne pour la deuxième fois. L’Office fédéral de la protection de la population assure toutefois qu’il ne s’agit pas d’une crise et que le système a été rapidement remis en service.
30.11.2025, 17:2530.11.2025, 17:30

Un système informatique central de la Confédération est tombé en panne lors d'un exercice de défense contre une attaque hybride. C'est la deuxième fois qu'une défaillance se produit, mais l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) se refuse de parler de «crise».

L'OFPP n'est en aucun cas en crise, a-t-il déclaré dimanche à Keystone-ATS. Le système en panne a de nouveau fonctionné sans problème après des adaptations, a expliqué l'office dans la NZZ am Sonntag, qui a mentionné le cas dimanche.

Le 6 novembre, l'accès à la présentation électronique de la situation a été ralenti et rendu temporairement impossible en raison d'une surcharge. Le système en question regroupe tous les messages et fournit aux états-majors de crise cantonaux une image de la situation à l'échelle nationale. Sa fonction était essentielle lors de l'exercice contre une attaque hybride.

Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée

Le système était déjà tombé en panne lors du dernier test. Les erreurs avaient pu être localisées et corrigées, selon l'OFPP. Divers projets sont en cours pour améliorer les processus. Selon la NZZ, certains critiquent toutefois leur lenteur.

«Pendant mon mandat, l'OFPP a traversé une phase de transition afin de faire face aux défis actuels et à venir», explique, par écrit, la directrice de l'office Michaela Schärer, sollicitée par Keystone-ATS.

Mais au vu des tâches extrêmement diverses et des «moyens relativement modestes», on attend énormément des collaborateurs. Ces dernières années, beaucoup a été accompli: des projets ont été achevés, des décisions politiques ont été obtenues et la protection de la population a continué d'être développée à la lumière de la situation changeante en matière de politique de sécurité. (tib/ats)

Plus d'articles sur l'armée suisse
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
4
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
de Alexandre Cudré
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
1
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
de Benjamin Rosch
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
3
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
de Daniel Schurter
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
2
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
de Alexandre Cudré
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La météo pourrait gâcher une pleine lune qui n'arrivera plus avant 2042
La pleine lune de décembre aura lieu dans quelques jours. Voici ce que vous devez savoir.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre, l'on verra la dernière pleine lune de l'année. En Suisse, elle sera à son apogée à 00:14 précisément.
L’article