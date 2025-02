Un militaire suisse attrape la tuberculose: quarantaine imposée

Un rapport du PS genevois indigne

Le Parti socialiste genevois a rédigé un «papier de position» sur le conflit israélo-palestinien. Adopté à l'unanimité en assemblée générale, il n'en suscite pas moins une forte désapprobation parmi ses membres et ailleurs. Enquête.

Le but était de faire la paix au sein du Parti socialiste genevois (PSG) sur la brûlante question israélo-palestinienne. Cette adhérente pense que c’est raté. «Le texte fige encore plus des fronts déjà béants», estime-t-elle. Elle fait référence au papier de position du PSG sur «le conflit israélo-palestinien, la guerre à Gaza et l’occupation israélienne», adopté à l’unanimité le 12 février par une cinquantaine de personnes réunies en assemblée générale et rendu public neuf jours plus tard.