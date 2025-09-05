L'enquête sur des irrégularités va coûter des millions à Ruag

Un ancien cadre de Ruag est soupçonné d'avoir causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions de francs à l'entreprise lors de transactions douteuses sur des pièces de chars. Keystone

Ruag va débourser plus de dix millions de francs pour financer l’enquête interne sur des ventes frauduleuses impliquant un ancien cadre. L’affaire, qui porterait sur un préjudice d’environ 60 millions de francs, devrait être élucidée d’ici la fin de l’année, selon la SRF.

Le groupe d'armement public Ruag doit mettre la main à la poche pour élucider une affaire de ventes frauduleuses et d'autres délits. L'enquête menée par un cabinet d'avocats zurichois lui coûtera plus de dix millions de francs.

Selon le président du conseil d'administration de Ruag Jürg Rötheli, l'enquête devrait être terminée d'ici la fin de l'année, a-t-il déclaré à la radio suisse alémanique SRF. Il évoque un montant de plus de 10 millions de francs.

Un ancien cadre de Ruag est soupçonné d'avoir causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions de francs à l'entreprise lors de transactions douteuses sur des pièces de chars. SRF parle d'un montant d'environ 60 millions de francs.

Ruag MRO Holding AG, détenue à 100% par l'Etat, avait déposé une plainte pénale fin 2024. Selon la SRF, l'entreprise veut réclamer de l'argent devant les tribunaux. (mbr/ats)