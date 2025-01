L'armée suisse fait sa rentrée avec moins de femmes

Ce champignon luminescent suisse intrigue scientifiques et artistes

Voici où les arnaqueurs ont été le plus efficace en Suisse

Les CFF prévoient 1600 trains spéciaux en 2025 et voici leur objectif

Pénis géants et tribunal suisse: le président lâche la barre

En octobre dernier, l'armée annonçait des mesures, suite à une étude concluant que les discriminations et violences fondées sur le genre et l'orientation sexuelle sont répandues en son sein. (ats)

Il existe également un Service psychopédagogique de l’armée, un Service social et un service spécialisé Femmes dans l’armée et diversité. Pour les problèmes qui ne peuvent être résolus au sein de l’armée, il existe en outre un service de médiation indépendant, précise le DDPS.

Les militaires qui ont besoin d’aide dans le cadre de leur service militaire bénéficient d’une offre d’assistance variée. Les premiers points de contact dans les écoles de recrues sont les commandants, médecins de troupe et aumôniers.

Discriminations et violences

Les recrues pourront aussi utiliser dans leur vie civile les compétences personnelles et techniques acquises par exemple lors de l’instruction sanitaire ou de l’instruction à la conduite. Dans certains cas, il est même possible de faire valoir ce savoir-faire dans des formations, notamment sous la forme de crédits ECTS, rappelle le DDPS.

Dès l'école de recrues, l’instruction de l'armée suisse est axée sur la défense contre une attaque militaire , selon le DDPS. Pour faire face aux développements dans ce domaine et pour que les militaires comprennent que l'armée est un système global, il faut également mener davantage d'exercices communs avec diverses armes .

Quelque 50 Suisses et Suissesses de l'étranger sont en outre rentrés pour accomplir leur service militaire; 1533 personnes remplissent leur obligation militaire selon le modèle du service long.

Les militaires suisses ne ressembleront plus à ça

Pendant les 18 semaines à venir, les cadres, 2438 hommes et 182 femmes, se chargeront de l'instruction de ces jeunes hommes et femmes. Il y a au total 391 femmes parmi ces 15 098 personnes, ce qui correspond à une part de 2,6%, écrit le Département fédéral de la défense (DDPS) dans un communiqué. Soit une légère baisse par rapport au début de l'année dernière (2,9% en janvier 2024).

Plus de «Suisse»

Les plus lus

L'armée suisse a caché un problème avec ses avions de combat

Une note de dossier sur l'aérodrome de Meiringen révèle qu'en 2024, il y a eu une diminution de plus de 50% du nombre de décollages des avions de combat de l'armée comparé à l'année précédente. Ruag en serait la cause.

En 2014, les Forces aériennes suisses ont été la cible des moqueries nationales et des railleries internationales. Un matin, un Ethiopien avait détourné un avion d'Addis-Abeba à destination de Rome et s'était dirigé vers Genève pour demander l'asile en Suisse. Dans l'espace aérien italien, l'avion était escorté par des Eurofighters italiens, et deux Mirages ont suivi le Boeing de près lorsqu'il survolait la France. Mais lorsqu'il a atteint la Suisse, les avions de combat helvétiques sont restés au sol: ils ne travaillaient que pendant les heures de bureau. La raison invoquée à l'époque était le coût.