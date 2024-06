Il menace des clients avec une arme à Colombier (NE)

Ce canton approche de la plaque 999 999: que faire ensuite?

D'ici cinq ans, le canton de Zurich devrait avoir épuisé les combinaisons à six chiffres pour les plaques d'immatriculation de ses véhicules. Que va-t-il se passer une fois cette barrière franchie? Et qu'en est-il ailleurs en Suisse?

La Suisse compte toujours plus d'habitants et nombre d'entre eux conduisent une voiture. En tombant récemment à Zurich sur une plaque d'immatriculation avec un numéro très élevé, dans les 970 000, je me suis alors demandé quand est-ce que le canton helvétique le plus peuplé va franchir la barre du million? Et que se passera-t-il à ce moment-là?