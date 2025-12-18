en partie ensoleillé
Scandale Ruag: la droite suisse bloque une commission d’enquête

epa04931420 Special ammunition by Swiss company RUAG is on display in the Defence Security Equipment International (DSEI) exhibition at ExCel in London, Britain, 15 September 2015. The DSEI exhibition ...
Fraudes et dysfonctionnements: Ruag échappe à une CEP.Image: EPA

Malgré de graves soupçons de fraude et des manquements pointés par le Contrôle fédéral des finances, le National refuse une commission d’enquête sur Ruag.
18.12.2025, 12:3118.12.2025, 12:31

Le scandale Ruag ne devrait pas être passé au crible par une commission d'enquête parlementaire (CEP). Le National a rejeté deux initiatives du PS et des Vert-e-s déposées suite à la publication du rapport du Contrôle fédéral des finances sur Ruag.

La gauche aurait souhaité une enquête sur les importants dysfonctionnements au sein de Ruag, sur les problèmes liés à l’acquisition d’armement et sur les structures de conduite, de contrôle et de surveillance au sein du Département fédéral de la défense (DDPS).

L'enquête sur des irrégularités va coûter des millions à Ruag

Ruag MRO a été épinglé fin février dans des rapports publiés par le Contrôle fédéral des finances. Ils montrent des manquements très graves. Plus de deux dizaines de cas de fraude présumée avec de gros dommages financiers sont mentionnés.

«Lorsqu'on tolère de tels déficits, nous ne faisons pas du bien à notre sécurité», a déclaré Samuel Bendahan (PS/VD), qui n'a pas manqué d'énumérer les scandales qui ont traversé la Défense ces dernières années.

Samuel Bendahan, SP-VD, spricht zur Grossen Kammer, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 25. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Samuel Bendahan.Keystone

Des problèmes existent effectivement, a répondu le camp bourgeois. Mais des travaux sont déjà en cours. Les commissions de gestion évaluent actuellement la situation et doivent rendre un rapport au printemps 2026, a déclaré Benjamin Roduit (Centre/VS). (jah/ats)

