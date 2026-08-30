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Fusillade à Aarau: voici les images dont on dispose

Les infos sur la fusillade à Aarau

Vidéo: watson

Fusillade à Aarau: voici les images dont on dispose

Très peu d'informations ont encore filtré sur le drame qui a fait au moins une victime. Voici les photos de l'hippodrome de Schachen.
30.08.2026, 10:0930.08.2026, 10:09

Des coups de feu tirés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rave à Aarau ont fait un mort, a indiqué la police argovienne.

«Tout le monde à terre!»: Une fusillade fait au moins un mort à Aarau
«Tout le monde à terre!»: Une fusillade fait au moins un mort à Aarau

Cinq autres personnes ont été blessées, dont certaines gravement. L'auteur de la fusillade est toujours recherché.

Les secours en route

Des ambulances à Aarau

Un important dispositif policier a été mis en place

Police officers are patrolling a street in downtown Aarau on August 30, 2026 in Aarau, Switzerland. A shooting occurred during an event at the Schachen in Aarau late Saturday night. Several people wer ...
Keystone

Les motifs éventuels ainsi que les circonstances exactes de l'acte restent encore flous.

Les environs de l'hippodrome ont été bouclés

Armed police officers patrol near the Schachen horse racing track in Aarau following a shooting during a rave event at the Schachen horse racing track near Aarau, Switzerland on Sunday, August 30, 202 ...
Keystone

La zone autour de l'hippodrome, de la piscine et du terrain de sport reste bouclée, a par ailleurs précisé la police sur la plateforme X.

«Une balle dans la poitrine»: un témoin raconte la nuit d'horreur
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La population est appelée à ne pas s'approcher des lieux. Une présence renforcée est assurée au-delà d'Aarau.

La police contrôle les environs et au-delà

Police officers block a street near the Schachen horse racing track in Aarau following a shooting during a rave event at the Schachen horse racing track near Aarau, Switzerland on Sunday, August 30, 2 ...
Keystone

Une vue de l'hippodrome de Schachen

epa13199612 A general view shows an area of the Schachen horse racing track following a shooting, in Aarau, Switzerland, 30 August 2026. One person died and five others were injured after shots were f ...
Keystone

Les infos sur la fusillade à Aarau

Vidéo: watson

Les environs

epa13199614 A general view shows an area of the Schachen horse racing track following a shooting, in Aarau, Switzerland, 30 August 2026. One person died and five others were injured after shots were f ...
Keystone

La police surveillait la ville dimanche matin

La police surveillait la ville dimanche matin

Les organisateurs de la rave au Schachen d’Aarau attendaient environ 2500 personnes, selon leur site web. Le nombre de personnes présentes sur le site au moment de la fusillade reste pour l’instant inconnu. (ats/joe)

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source: sda / salvatore di nolfi
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Les éléments sur la fusillade qui a fait au moins un mort dimanche matin en Argovie commencent à arriver. Un témoignage glaçant raconte l'horreur.
Tôt dimanche matin, la police cantonale argovienne a déployé un important dispositif à Aarau (AG). Des coups de feu ont été tirés alors qu’une rave qui accueillait jusqu'à 2500 personnes se déroulait près de l’hippodrome.
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