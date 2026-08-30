Les infos sur la fusillade à Aarau Vidéo: watson

Fusillade à Aarau: voici les images dont on dispose

Très peu d'informations ont encore filtré sur le drame qui a fait au moins une victime. Voici les photos de l'hippodrome de Schachen.

Plus de «Suisse»

Des coups de feu tirés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rave à Aarau ont fait un mort, a indiqué la police argovienne.

Cinq autres personnes ont été blessées, dont certaines gravement. L'auteur de la fusillade est toujours recherché.

Les secours en route

Un important dispositif policier a été mis en place Keystone

Les motifs éventuels ainsi que les circonstances exactes de l'acte restent encore flous.

Les environs de l'hippodrome ont été bouclés Keystone

La zone autour de l'hippodrome, de la piscine et du terrain de sport reste bouclée, a par ailleurs précisé la police sur la plateforme X.

La population est appelée à ne pas s'approcher des lieux. Une présence renforcée est assurée au-delà d'Aarau.

La police contrôle les environs et au-delà Keystone

Une vue de l'hippodrome de Schachen Keystone

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Les environs Keystone

La police surveillait la ville dimanche matin

Les organisateurs de la rave au Schachen d’Aarau attendaient environ 2500 personnes, selon leur site web. Le nombre de personnes présentes sur le site au moment de la fusillade reste pour l’instant inconnu. (ats/joe)