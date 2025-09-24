ciel couvert11°
Arnaque

Payer ou mourir: attention à ces faux tueurs à gage en Suisse

De fausses menaces de mort circulent actuellement par e-mail en Suisse.
De fausses menaces de mort circulent actuellement par e-mail en Suisse.Image: shutterstock/watson

Des «tueurs à gages» tentent d'arnaquer les Suisses

Des escrocs envoient des e-mails glaçants à des victimes en Suisse, dans lesquels un tueur à gages leur propose d’annuler un contrat sur leur tête contre une rançon. Comment s'en protéger? Explications.
24.09.2025, 05:3124.09.2025, 05:31
Julian Spörri / ch media

De fausses menaces de mort circulent actuellement par e-mail en Suisse et le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) met en garde contre ce nouveau type d'arnaque. Le procédé: un «tueur à gages», qui signe sous le pseudonyme «Adam X », écrit:

«Quelqu’un de votre entourage m’a engagé pour vous éliminer. Bonne nouvelle: pour quelques milliers de francs, je suis prêt à reconsidérer ma mission»

La Confédération explique que «le but des auteurs est de faire peur pour pousser les destinataires à payer dans la panique, sans prendre le temps de réfléchir». Le NCSC recommande de ne pas répondre, de ne rien payer et de marquer le message comme spam, car cela n’est qu’une supercherie bien ficelée.

Impossible de connaître le nombre exact de personnes touchées. Les signalements arrivent généralement auprès des polices cantonales, qui sont déjà familières avec cette arnaque. Ce n’est pas la première fois que ce type de menace circule: l’été dernier déjà, la cyberpolice zurichoise alertait sur des e-mails du même genre, signés à l’époque «KILL-VIC-32». Sur son site, la police spécialisée a d’ailleurs publié un extrait d’un message envoyé par «Adam X».

Assassinat discret grassement payé

Dans son message, le faux tueur à gages s’excuse d’abord pour la mauvaise qualité de sa langue. Il explique ensuite qu’il a reçu, il y a une semaine, toutes les informations personnelles du destinataire: adresse, numéros, trajets quotidiens, lieux de loisirs. Tout cela dans le cadre d’un contrat d’assassinat discret grassement rémunéré.

Attention à ces annonces immobilières «pas honnêtes» en Romandie

Mais voilà: en fouillant un peu, «Adam X» se serait rendu compte que sa cible est «une bonne personne, sans casier judiciaire». Pris d’un élan de compassion (ou de cupidité bien dissimulée), il propose alors un marché: si la victime lui verse une somme dans les 48 heures, il renoncera. Sinon… il exécutera sa mission. «Tout dépend de vous», conclut-il froidement.

Comment s'en protéger?

Comme dans de nombreux cas d’arnaques numériques, la méthode repose sur une pression psychologique intense. Même en cas de réponse de la victime, le ton reste menaçant. Les malfaiteurs exigent parfois un paiement en plusieurs versements, avec des délais très courts pour maintenir la peur.

D’après les spécialistes zurichois, ce type d’arnaque est une variante du chantage sexuel en ligne (sextorsion), où des pirates menacent de diffuser de faux nudes si l’on ne paie pas.

Cette arnaque sexuelle a failli lui coûter cher: «J'ai eu très peur»

Les recommandations sont claires:

«Ne payez rien, ignorez le message, signalez-le comme spam, faites une recherche sur Internet pour voir si d’autres cas similaires ont été rapportés»
NCSC

Et surtout, si vous avez le moindre doute sur la réalité de la menace, contactez immédiatement la police. Sur le site de la cyberpolice suisse, il est possible de signaler ces e-mails d’extorsion. 38 personnes ont déjà utilisé ce service.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

