Arnaque

Prix gonflés: hausse des plaintes contre Viagogo en Suisse

Hausse des plaintes en Suisse contre Viagogo (image d&#039;illustration).
Engager une action contre Viagogo s’avère difficile (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

«Viagogo représente un problème grave pour les consommateurs»

La billetterie en ligne continue de susciter des critiques. Une organisation suisse de défense des consommateurs signale une nette augmentation des plaintes déposées auprès de son service de conseil juridique.
29.09.2025, 15:3229.09.2025, 16:27

Depuis des années, la billetterie en ligne Viagogo fait régulièrement l’objet de controverses. Plusieurs procès ont déjà eu lieu par le passé, et les exploitants ont déjà été condamnés en Australie et en Autriche.

Ces derniers semblent toutefois s’en tenir à leurs pratiques. Le Konsumentenforum (réd: Forum des consommateurs) rapporte ainsi que son service de conseil juridique a récemment enregistré une nette augmentation de plaintes liées à l'achat de billets de concerts et autres événements sportifs sur la plateforme.

Viagogo condamné en Autriche: voici les répercussions en Suisse

Il est notamment question de «prix massivement gonflés par des frais opaques, qui ne deviennent visibles qu’au moment du paiement», ou encore de «billets invalides sur le lieu de l’événement, car revendus à plusieurs reprises ou falsifiés». Il y a également des cas où les billets ne fonctionnaient tout simplement pas ou n’ont jamais été livrés.

«Le nombre croissant de signalements montre clairement que Viagogo représente un problème grave pour les consommateurs et les pratiques commerciales loyales», écrit le Forum des consommateurs. L'organisation appelle à la vigilance lors de l'achat de billets en ligne et de ne les acheter que via des points de vente officiels ou recommandés.

Deux fois plus cher que chez le vendeur officiel

Un exemple actuel montre à quel point les écarts de prix peuvent être extrêmes. Pour un billet debout pour OneRepublic au Hallenstadion de Zurich, il faut payer 89,90 francs auprès du vendeur officiel Ticketcorner. Sur Viagogo, le billet debout pour le même concert est proposé à 174 francs, soit plus du double.

Engager une action contre l’entreprise, dont le siège se trouve à Genève, s’avère toutefois difficile. Même le service client de Viagogo n'est pas facilement joignable, ajoute encore le communiqué.

Viagogo va devoir rembourser certains Suisses: voici ce que l'on sait

Le Forum des Consommateurs avait déjà mis en garde par le passé contre la plateforme. En 2021, il avait notamment critiqué le fait que les frais n'étaient affichés qu'au moment de la commande, ce qui enfreint la loi sur l'indication des prix. Viagogo avait alors déclaré avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer à ces exigences. (vro/jzs)

Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
1
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
